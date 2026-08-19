Il fantino Giovanni Atzeni, noto come Tittia, ha trascorso una notte serena presso il policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena. Le sue condizioni di salute sono state giudicate in miglioramento dopo il trauma cranico riportato al termine del Palio dell’Assunta. Atzeni, 41 anni, è giunto al pronto soccorso nella serata di martedì 18 agosto, pienamente cosciente.

Il fantino rimarrà ricoverato nel reparto di osservazione del pronto soccorso per almeno altre 24 ore. L’incidente è avvenuto pochi istanti dopo la storica vittoria della Contrada del Nicchio.

Due contradaioli, entrati sulla pista di tufo in Piazza del Campo per celebrare il successo, si sono scontrati accidentalmente con il cavallo “Anda e Bola”. Nell’impatto, Atzeni è rovinato a terra, battendo la testa. È stato prontamente soccorso dai sanitari del 118 e trasferito d’urgenza in ospedale.

La vittoria del Nicchio, un trionfo atteso da ben 28 anni, è stata così seguita da un momento di profonda apprensione per le condizioni del fantino. Tittia era stato il protagonista indiscusso di una corsa che gli ha permesso di conquistare il suo tredicesimo successo, avvicinandosi a una sola vittoria dal record storico detenuto dal leggendario Andrea Degortes, detto Aceto.

La dinamica dell'incidente al Palio

Il trauma cranico si è verificato immediatamente dopo la conclusione della gara, proprio nel culmine dei festeggiamenti. L’ingresso in pista di due contradaioli ha innescato una sequenza di eventi che ha portato all’incidente. Il cavallo “Anda e Bola” ha urtato i due festeggianti, causando la caduta di Atzeni. L’intervento tempestivo del personale del 118 ha garantito un rapido trasferimento del fantino in ospedale, dove ha ricevuto le prime cure e dove le sue condizioni sono ora in costante miglioramento. Il ricovero proseguirà per il periodo di osservazione previsto.