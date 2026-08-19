Lorenzo Montipò è ufficialmente il nuovo portiere del Venezia FC, dove ricoprirà il ruolo di vice di Filip Stankovic. L'annuncio è stato diffuso il 19 agosto 2026 dal club lagunare, che accoglie il classe 1996 dopo cinque stagioni trascorse con l'Hellas Verona. Montipò ha siglato un contratto biennale con la società arancioneroverde, rafforzando così il reparto portieri in vista della prossima stagione.

La carriera di Montipò vanta un percorso significativo nel calcio italiano. Cresciuto nel settore giovanile del Novara, ha proseguito la sua esperienza militando anche nella Robur Siena e nel Benevento, squadra con cui ha avuto l'opportunità di esordire nella massima serie.

Nell'estate del 2021, il portiere si è trasferito all'Hellas Verona, dove ha collezionato un totale di 184 presenze. Complessivamente, Montipò può vantare ben 216 apparizioni in Serie A, un bagaglio di esperienza che metterà a disposizione del Venezia.

Il Progetto del Venezia e le Prime Dichiarazioni

Nelle sue prime parole da giocatore del Venezia, Lorenzo Montipò ha espresso grande entusiasmo per la nuova avventura. "Al Venezia c'è un progetto importante, un'idea forte, con investimenti significativi e la grande voglia di salvarsi per dare continuità al percorso intrapreso e farlo crescere", ha dichiarato il portiere. Ha inoltre condiviso un ricordo affettuoso dello stadio di casa: "Ho un gran ricordo del Penzo: è uno stadio dove si respira una grande atmosfera, con i tifosi che sono attaccati al campo e fanno sentire tutto il loro calore".

Queste affermazioni sottolineano l'ambizione del club e il desiderio del giocatore di contribuire attivamente agli obiettivi stagionali.

Il trasferimento di Montipò si inserisce nella strategia del club lagunare volta a consolidare la rosa e a garantire maggiore solidità, in particolare nel reparto difensivo. La società punta sulla sua esperienza per affiancare il titolare Filip Stankovic, fornendo un'opzione affidabile e di alto livello per la porta.

Il Venezia FC e lo Storico Stadio Pier Luigi Penzo

Il Venezia FC, fondato nel lontano 1907, rappresenta una delle realtà calcistiche più storiche d'Italia. Le partite casalinghe della squadra si disputano presso lo stadio Pier Luigi Penzo, un impianto iconico situato sull'isola di Sant'Elena.

La sua peculiare posizione lagunare e la vicinanza dei tifosi al campo creano un'atmosfera unica, come evidenziato anche dalle parole di Montipò. Con una capacità di circa 11.000 posti, il Penzo è riconosciuto come uno degli stadi più antichi d'Italia ancora attivi, testimone di una lunga tradizione sportiva.

La società continua a perseguire un percorso di crescita e rafforzamento, con l'obiettivo primario di mantenere la categoria in Serie A e di sviluppare ulteriormente il proprio progetto sportivo. Gli investimenti recenti e l'arrivo di giocatori esperti come Montipò riflettono l'impegno del club nel raggiungere questi traguardi e nel consolidare la propria presenza nel panorama calcistico nazionale.