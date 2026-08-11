Il mercato degli esterni torna a regalare intrecci importanti, con Jadon Sancho nuovamente al centro delle indiscrezioni e un possibile duello tra Juventus e Fiorentina. In casa Roma, invece, Luis Henrique sarebbe stato accostato ai giallorossi, ma Gian Piero Gasperini avrebbe un'altra preferenza per rinforzare la corsia: Carlos Augusto dell'Inter, profilo particolarmente apprezzato per la sua duttilità.

Sancho, Juventus e Fiorentina alla finestra: è parametro zero

Secondo le ultime indiscrezioni rivelate su YouTube da Fabrizio Romano, il nome di Jadon Sancho sarebbe riemerso con forza nelle ultime ore, tornando ad essere accostato sia alla Juventus sia alla Fiorentina.

Il giornalista ha spiegato che l'esterno inglese sarebbe stato offerto in particolare al club viola, ma potrebbe diventare un'opportunità interessante per diverse società proprio grazie alla sua situazione contrattuale. Sancho è infatti disponibile a parametro zero, permettendo così ai potenziali acquirenti di assicurarsi un giocatore di assoluto livello senza dover corrispondere alcun indennizzo per il cartellino. Una condizione che potrebbe allargare sensibilmente la platea delle pretendenti, con Juventus e Fiorentina che resterebbero tra le squadre da monitorare. Romano ha inoltre smentito una delle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni sul futuro del classe 2000: Sancho non avrebbe infatti raggiunto alcun accordo con un club arabo.

La pista mediorientale, dunque, non sarebbe al momento definita e il giocatore rimarrebbe pienamente sul mercato.

Roma, Luis Henrique non scalda Gasperini: la preferenza è Carlos Augusto

Nel frattempo, la Roma continua a valutare soluzioni per consegnare a Gasperini nuovi interpreti adatti al suo sistema di gioco. Nelle scorse ore è stato accostato ai giallorossi Luis Henrique, fluidificante brasiliano in uscita dall'Inter e valutato dal club nerazzurro circa 30 milioni di euro. Il giocatore, però, non sarebbe in cima alla lista dei desideri del tecnico piemontese. Gasperini guarderebbe infatti con maggiore interesse proprio a un altro elemento dell'Inter: Carlos Augusto. Il difensore brasiliano rappresenterebbe un profilo particolarmente funzionale alle esigenze dell'allenatore giallorosso grazie alla sua capacità di ricoprire diversi ruoli all'interno dello stesso sistema.

L'ex Monza può infatti agire da braccetto di sinistra in una difesa a tre, ma anche come esterno a tutta fascia, garantendo così una preziosa alternativa tattica durante le partite. Una duttilità che farebbe particolarmente comodo a Gasperini e che potrebbe spingere la Roma a concentrarsi sul brasiliano. L'operazione, tuttavia, avrebbe un costo significativo: l'Inter valuterebbe Carlos Augusto almeno 20 milioni di euro.