Il mercato di Serie C continua a regalare movimenti importanti, con diverse squadre impegnate a completare le proprie rose in vista dell’inizio della stagione. Tra i club più attivi nelle ultime ore c’è il Monopoli, che ha ufficializzato due innesti di grande esperienza.

Il club biancoverde ha annunciato gli arrivi di Raffaele Pucino e Luca Garritano. Il difensore, classe 1991, vanta una lunga esperienza tra Serie B e Serie C e in passato ha vestito anche la maglia del Bari. Per lui contratto fino al 30 giugno 2027. Garritano, centrocampista classe 1994 reduce dall’esperienza con il Cosenza, ha invece firmato un accordo fino al 2028.

Due operazioni che aggiungono esperienza e qualità alla formazione pugliese.

Foggia scatenato: punta nel mirino

Si muove anche il Foggia, che ha ufficializzato l’ingaggio di Parisy, difensore classe 2004 reduce dall’esperienza al Reims Sainte-Anne. Il giocatore era tra quelli che avevano svolto il periodo di prova durante il ritiro di San Gregorio Magno. Il club rossonero ha inoltre raggiunto l’intesa con Andrea Gallo, che si legherà al Foggia fino al 30 giugno 2027.

Sul fronte offensivo, invece, il Foggia continua a lavorare su diversi profili. Tra i nomi monitorati ci sono Jacopo Manconi del Benevento e Pierluca Luciani del Ravenna, per i quali esistono riscontri relativi all’interesse rossonero.

Situazione diversa per Pietro Cianci dell’Arezzo: al momento non emergono elementi sufficientemente solidi per parlare di una trattativa concreta con il Foggia, mentre è soprattutto il Ravenna ad essere stato accostato all’attaccante.

Le altre novità

Novità anche in casa Scafatese, che ha definito l’operazione per Marco Toscano. Il centrocampista arriverà dall’Avellino, andando ad aggiungere esperienza e caratteristiche importanti alla formazione campana.

Rinforzo offensivo in arrivo anche per il Vado: la trattativa per Iacopo Cernigoi è ormai ai dettagli. L’attaccante rappresenta un innesto importante per il reparto avanzato rossoblù.

Infine, si registra un movimento di rilievo anche in casa Spezia: il club ligure ha trovato l’accordo per il ritorno di Simone Bastoni in maglia bianconera. Un’operazione che riporta a casa un giocatore già protagonista con il club ligure.