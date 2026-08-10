Il mercato delle big italiane guarda sempre più al Brasile e propone due piste che potrebbero svilupparsi nelle prossime settimane. La Roma avrebbe messo gli occhi su Luis Henrique dell'Inter, profilo apprezzato per la sua duttilità e seguito anche in Premier League, mentre la Juventus avrebbe inserito Gabriel Martinelli tra le alternative per l'attacco.

Roma, occhi su Luis Henrique: l'Inter fissa il prezzo

La Roma avrebbe individuato in Luis Henrique un possibile rinforzo per il proprio reparto offensivo. L'esterno brasiliano dell'Inter sarebbe finito nei radar giallorossi, ma sul giocatore ci sarebbe anche l'interesse di alcuni club della Premier League.

A rendere particolarmente interessante la candidatura del classe 2001 sarebbe soprattutto la sua duttilità tattica: Luis Henrique può infatti agire sia sulla corsia destra sia su quella sinistra, oltre a essere impiegato più avanti come attaccante di fascia. Una caratteristica che potrebbe permettergli di adattarsi a differenti soluzioni tattiche e aumentare le alternative a disposizione dell'allenatore. Dal canto suo, l'Inter non considererebbe il brasiliano un elemento incedibile. La società nerazzurra sarebbe quindi disposta a prendere in considerazione una sua cessione, ma soltanto davanti a una proposta ritenuta adeguata. La valutazione si aggirerebbe infatti intorno ai 30 milioni di euro, cifra che Roma e possibili pretendenti inglesi dovrebbero mettere sul tavolo per convincere il club meneghino a lasciar partire il giocatore.

Juventus, idea Martinelli: prestito e riscatto da 35 milioni

Parallelamente, la Juventus starebbe continuando a sondare il mercato internazionale alla ricerca di rinforzi per il proprio attacco. Secondo quanto riferito da Ekrem Konur su X, tra i nomi finiti nel mirino della società bianconera ci sarebbe anche Gabriel Martinelli. L'esterno offensivo brasiliano dell'Arsenal rappresenterebbe un profilo di grande qualità e la Juventus avrebbe già ipotizzato una possibile formula per provare a portarlo a Torino: prestito con diritto di riscatto fissato per la stagione successiva. Il valore dell'eventuale riscatto si aggirerebbe intorno ai 35 milioni di euro, cifra che coinciderebbe con la richiesta dei Gunners.

Prima di poter impostare concretamente l'operazione, però, l'Arsenal dovrebbe attivare l'anno opzionale previsto dal contratto di Martinelli. Senza il rinnovo, infatti, l'attuale accordo del brasiliano sarebbe destinato a scadere nel 2027. La Juventus resta dunque alla finestra, pronta a valutare l'opportunità qualora si creassero le condizioni contrattuali ed economiche per avviare la trattativa.