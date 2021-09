Dal 5 al 10 settembre, in Corso Venezia 14 a Milano, in occasione del Salone del Mobile 2021, Giorgio Armani, presenta la sua ultima collezione della linea Armani Casa. Un marchio famoso in tutto il mondo ed esponente di spicco del lusso e del Made in Italy in fatto di Design.

Tante le novità di quest'anno, pensate con la solita attenzione per i dettagli e la raffinatezza inconfondibile dello stile Armani.

Nuova linea per il mobile bar, il barbecue, il momento cocktail ed i tessuti dedicati al living

"Re Giorgio", come viene chiamato nel mondo della Moda, stilista piacentino, non ha mai fatto mistero di ritenere la casa uno spazio essenziale per il benessere dell'uomo e quindi meritevole di essere vestito, al pari del corpo.

Armani definisce la sua passione per il design come in continua evoluzione e sempre suscettibile di miglioramenti, con un istinto totalizzante e urgente a risaltare la qualità dei materiali e la ricercatezza delle lavorazioni, con cui vengono realizzate le sue creazioni.

In occasione del Salone del Mobile 2021, ha deciso di presentare la sua ultima collezione della linea Armani Casa nello storico showroom di Corso Venezia 14, a Milano, la città che lo ha consacrato nell'Olimpo della moda e che lui ha contribuito a rendere la Caput Mundi del prét- à porter.

Con l'impronta pragmatica che lo contraddistingue da sempre, in questa collezione, ha dedicato spazio anche al mobile bar Royal, plasmandolo nei suoi dettagli quasi con un tocco sartoriale, dalla matrice artigianale.

Sono diversi i modelli dedicati all'angolo bar, che rispecchiano un' aurea di contemporaneità ed eleganza. Immancabili sono i richiami con le tanto celebrate culture del Sol Levante e dintorni, che fluttuano nei rivestimenti disponibili in più modelli e versioni, tutte in edizione limitata, fatti di materiali quali il cotone e la carta annodati tra loro per ricordare l'identità di Armani legata a doppio filo con la delicatezza e la saggezza giapponese.

La nuova collezione della linea Armani Casa, parla ai più e non solo a potenziali acquirenti elitari. Grande attenzione va anche ad altri importanti momenti del living quotidiano nella dimensione casalinga per accrescere confort e ospitalità: tra cui il set da barbecue Robespierre, o ancora plaid di lana e seta che riproducono le meraviglie del mare ed i suoi colori, per giungere all'appuntamento con il cocktail domestico che valorizza la dimensione conviviale, accogliente e votata al piacere dello stare insieme.

Inoltre all'Emporio Armani Caffè, in zona Duomo e nei pressi del Teatro Alla Scala, precisamente in via Croce Rossa, ci si può soffermare al momento del pranzo o della cena, da soli o in compagnia, su tutta la serie di accessori griffati Armani Casa, che non tralasciano ogni minimo particolare del mangiar bene, privilegiando un'eleganza senza tempo.