A Breuil-Cervinia, in Valle d'Aosta, è stato avviato il cantiere per la riqualificazione di uno storico albergo del 1937. Il progetto lo trasformerà in una moderna struttura a cinque stelle, con apertura prevista per la stagione invernale 2028/2029. L'obiettivo di creare un resort alpino contemporaneo è stato illustrato da Borio Mangiarotti Reim.

La nuova struttura sorgerà in posizione strategica ai piedi del comprensorio sciistico del Cervino, adiacente agli impianti di risalita e a breve distanza dal centro del paese. I lavori sono operativi e procedono secondo il programma, con completamento atteso entro la fine del 2028.

Caratteristiche e Servizi del Nuovo Hotel

Il progetto si estende su circa 14.000 metri quadrati (otto livelli) e comprenderà 135 camere. L'offerta includerà quattro aree food & beverage e una spa panoramica di oltre 1.300 metri quadrati su due livelli, con aree wellness, fitness e parcheggi. Vico srl, proprietaria dell’immobile, è il general contractor.

Il primo passo ha visto l'inizio, a giugno 2026, della demolizione dell'ex hotel Gran Baita, inutilizzato per circa cinquant'anni dopo un incendio. Per ridurre i disagi, costruttore e Comune di Valtournenche hanno siglato una convenzione per un collegamento pedonale tra il centro e il polo scolastico.

Interventi Infrastrutturali e Sviluppo Territoriale

Il Comune di Valtournenche ha inoltre programmato lavori di asfaltatura lungo le strade comunali, con una spesa di 350 mila euro. Le procedure di gara sono in corso e l'avvio dei cantieri per la viabilità è previsto da fine giugno, in parallelo con le attività di costruzione.

La realizzazione del nuovo hotel cinque stelle si inserisce in un programma di valorizzazione e ammodernamento dell’area di Breuil-Cervinia, puntando a rafforzare l’offerta turistica internazionale.