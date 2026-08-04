Il mercato immobiliare residenziale di Campobasso ha evidenziato nel corso del 2025 una crescita particolarmente robusta, segnando un incremento del 24,7% rispetto all'anno precedente. Questo notevole balzo è testimoniato dalle 658 transazioni normalizzate registrate, un dato significativamente superiore alle 528 compravendite del 2024. Tale risultato non solo supera le performance degli anni precedenti, ma rappresenta anche il valore più alto dell’ultimo decennio per il capoluogo molisano, superando persino il precedente picco di 607 transazioni che era stato raggiunto nel 2022.

La città di Campobasso si afferma così come un polo di grande interesse nel panorama immobiliare.

La domanda di abitazioni si è concentrata in maniera prevalente nei quartieri universitari e nelle zone di prima espansione urbana, indicando una chiara preferenza per aree con specifiche caratteristiche demografiche e di sviluppo. Questa tendenza conferma la centralità strategica di Campobasso, che si rivela attrattiva sia per coloro che sono alla ricerca della loro prima casa, sia per chi intende investire nel settore immobiliare, riconoscendo nel mattone un'opportunità solida. La straordinaria vitalità del mercato residenziale campobassano è un dato di fatto, e l'incremento del +24,7% dimostra inequivocabilmente che il mattone continua a essere percepito come un bene rifugio primario e, al contempo, come una opportunità strategica d'investimento di grande valore.

Il quadro nazionale del mercato immobiliare e il posizionamento di Campobasso

Analizzando i primi nove mesi del 2025, il mercato immobiliare residenziale italiano ha complessivamente mostrato segnali di dinamismo e positività. A livello nazionale, si sono contate 548.287 compravendite, registrando una crescita del 9,1% se confrontata con lo stesso periodo dell’anno precedente. Questo scenario favorevole ha visto ben 83 città capoluogo di provincia chiudere i primi nove mesi del 2025 con un bilancio in attivo. In questo contesto di ripresa e sviluppo, Campobasso si è distinta in modo particolare, registrando un incremento del 25,7% nel numero di case vendute. Tale performance la posiziona con merito tra le città più dinamiche e performanti a livello nazionale, evidenziando la sua capacità di attrarre investimenti e residenti.

Le città più vivaci: Campobasso in evidenza

Il panorama delle città italiane che hanno registrato forti aumenti nelle compravendite immobiliari è variegato e interessante. Oltre alla già citata Campobasso, spiccano per le loro performance positive Frosinone, con un incremento del 45,1%, Sondrio, che ha segnato un +34,6%, e Belluno, con un notevole +34,4%. Seguono Grosseto, con un aumento del 29,3%, e Catanzaro, che ha registrato un +26,5%. Questi dati consolidano il trend positivo che caratterizza il settore immobiliare residenziale in diverse regioni del Paese. Campobasso, in particolare, si conferma come una delle realtà più attive e attrattive, sia per chi cerca un'opportunità di investimento solida e duratura, sia per le famiglie e gli individui in cerca di una nuova abitazione, contribuendo in modo significativo al dinamismo generale del mercato.