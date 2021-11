Una vera e propria sfida sui numeri tra Lecce e Bari, eterni rivali del calcio e due tra le tifoserie più calde del Sud Italia. Il Lecce che gioca in serie B, al momento è la squadra con più tifosi al seguito in cadetteria (oltre 6500 in media a partita), ma il Bari, in Serie C, ha visto più spettatori al San Nicola per una singola gara. Ben 20.431 spettatori per Bari- Foggia, un altro derby pugliese molto sentito dalle tifoserie (ricordiamo che la trasferta purtroppo è stata vietata ai foggiani).

Le tre gare più viste al San Nicola di Bari quest'anno

Tanto per capire quanto è aumentata l'affluenza al San Nicola per la sfida contro il Foggia, la seconda partita del Bari con più spettatori ne ha contati meno della metà degli oltre 20 mila sopra citati. È stato il match contro il Monopoli con 9.763 tifosi sugli spalti. Il terzo match più visto al San Nicola di Bari invece è stato il big match tra Bari e Catanzaro, con 8.293 spettatori.

Lecce prova a superare Bari

Adesso Lecce prova a superare Bari. I numeri dicono che il Via del mare in occasione di Lecce- Parma sarà un vero e proprio fortino giallorosso. Fino alle 18.30 di ieri sera, giovedì 4 novembre, erano stati venduti ben 12.500 biglietti.

Sono andati esauriti i tagliandi per la Curva Nord Superiore, per la Tribuna Est Superiore e per le Poltronissime. Ad agevolare l'affluenza al Via del mare, non soltanto il fascino del match contro il Parma che ha il profumo di Serie A, ma anche una scelta di marketing della societá salentina che ha deciso di vendere i biglietti a donne e under 14 a solo 1 euro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Considerando che mancano ancora le intere giornate di venerdì e di sabato, oltre alla mattinata di domenica, c'è da credere che si possa superare 15 mila spettatori per Lecce- Parma e, chissà, magari con il solito trend che vede aumentare le vendite dei tagliandi nelle ore immediatamente precedenti alla sfida, potrebbe anche toccarsi quota 20 mila dove è arrivato il pubblico di Bari in occasione del derby contro i rossoneri del Foggia.

Al momento, le gare con più spettatori al Via del mare sono state: Lecce- Monza con 8.442 che per un certo periodo è stata quella con più spettatori dell'intero campionato di Serie B (poi superata recentemente solo dai 8.693 tifosi di Reggina- Parma), poi 6.665 di Lecce- Perugia e 6.556 di Lecce- Cosenza (con oltre 600 tifosi arrivati da Cosenza nel settore ospiti). Lecce- Parma, dunque, é giá la gara da record spettatori in Serie B con i 12.500 biglietti venduti finora e punta dapprima a raggiungere quota 15 mila spettatori e poi a superare magari i cugini del Bari fermi a quota 20 mila presenze sugli spalti. La sfida spettatori è aperta, con una certezza: la passione del Sud sorprende sempre