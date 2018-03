Le #Elezioni politiche rappresentano il momento di partecipazione civica maggiormente sentito dal cittadino italiano. Un voto che esprime il Parlamento della Repubblica [VIDEO]. Tali elezioni, regolate dalla Costituzione e dalla legge elettorale vigente, si svolgono ogni cinque anni o, circostanza non rara, dopo lo scioglimento delle Camere. In questo caso si parla di cosiddetto "scioglimento anticipato". Il giorno che precede il voto si osserva il "#silenzio elettorale", che dura fino alla chiusura dei seggi. Un momento di riflessione per l'elettore, dopo aver assistito a all'intensa campagna dei candidati, disciplinato dalla Legge 212 del 4 aprile del 1956.

Nel giorno precedente alle elezioni e in quello stabilito per il voto è fatto assoluto divieto, come previsto dalla legge, anche alle emittenti radio e tv private di divulgare messaggi di propaganda elettorale.

Verso la XVIII legislatura

Con il voto si rinnova anche il Governo, che per essere tale deve godere dell'appoggio della maggioranza alla Camera e al Senato. Le prime elezioni politiche [VIDEO] sono datate 18 aprile #1948. Le altre volte: 1953, 1958, 1963, 1968, 1972, 1976, 1979, 1983, 1987, 1992, 1994, 1996, 2001, 2006, 2008, 2013. Si tratterà della XVIII legislatura.