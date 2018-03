C'è una novità di rilievo in queste #Elezioni politiche, che riguarda in particolare la scheda elettorale. Una di quelle destinate a entrare nella storia delle elezioni in Italia [VIDEO], un segno tangibile del cambiamento dei tempi. Ogni scheda è dotata di un apposito tagliando, che è stato concepito per essere rimovibile. E' stato denominato “#tagliando antifrode”: è dotato di un codice progressivo. Lo stesso codice sarà annotato proprio al momento dell’identificazione del cittadino nella sezione elettorale d'appartenenza. Dopo aver votato l'#elettore consegnerà la stessa scheda al presidente del seggio. Quest'ultimo staccherà il “tagliando” in questione e, solo dopo la verifica della precisa corrispondenza del numero del codice con quello precedentemente annotato, inserirà la scheda nell'urna.

Le Regionali in Lombardia e nel Lazio

La novità riguarderà sia la scheda per la Camera dei deputati, di colore rosa, che quella per il Senato, gialla. Gli elettori della Lombardia e del Lazio riceveranno anche una terza scheda per l'elezione del presidente e del Consiglio regionale. Sono complessivamente oltre 40 milioni gli aventi il diritto al voto [VIDEO] in tutta Italia, poco più di 46 milioni per la Camera e 42 milioni per il Senato.