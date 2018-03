Era passata da poco la mezzanotte, precisamene alle 00.31.56 ora italiana, quando una forte scossa di terremoto ha svegliato gli abitanti della Puglia. Con epicentro nel mar Adriatico il sisma si è diffuso in tutta la regione, particolarmente a Brindisi, Bari e nel Salento. Ecco i dettagli.

Svegliati nel sonno dalla scossa

Secondo i primi aggiornamenti dell'istituto nazionale di vulcanologia, la profondità dell'epicentro era situata a 27.3 km. Gli abitanti di Carovigno, Ostuni e San Vito dei Normannni sono quelli che hanno sentito maggiormente la scossa. Per ora non si segnalano danni alle persone o alle abitazioni. La scossa infatti non è stata devastante, ma sufficiente a propagarsi per tutta la Puglia e a far letteralmente tremare i suoi abitanti.

Le ripercussioni del terremoto si sono spinte sino a Brindisi, Bari, Taranto e Matera.

Aiuto, c'è il terremoto, le telefonate al 115

Come è facile intuire, specialmente quando eventi di questo tipo avvengono di notte, centinaia sono state le telefonate ai vigili del fuoco da parte di cittadini ancora assonnati e spaventati. Il rischio in questi casi è che le condutture del gas, in particolare, subiscano danni, rilasciando nell'aria pericolose fughe che potrebbero dar luogo ad incendi ed [VIDEO]esplosioni [VIDEO].

I dati del terremoto: due scosse in successione

Immediata la diffusione dei dati precisi del sisma da parte dell'istituo nazionale di vulcanologia, altrimenti noto con ING. Secondo questi aggiornamenti si sarebbero succedute in realtà due scosse. La prima alle 23.31.56 del 23 marzo, mentre la seconda, più forte, alle 00.31.56, cioè esattamente dopo un'ora.

Epicentro in profondità nel mar Adriatico a 27.3 km, con coordinate geografiche di latitudine 40.82 e longitudine 17.69. Naturalmente agli abitanti della Puglia poco interessano i dettagli geografici. E' facile intuire lo spavento, il disorientamento e il panico. In questi casi si consiglia di uscire di casa, ma naturalmente per chi viene svegliato di notte e magari abita anche in zone isolate non è facile mantenere la lucidità. [VIDEO] Può capitare che si resti isolati, senza luce o telefono, e chiamare i soccorsi può diventare difficoltoso.

I commenti su Facebook

Dalla pagina di Vivicastellaneta ad esempio si chiede quanti abbiano sentito la scossa.

Allo stesso modo la pagina de 'Il Quotidiano Italiano' cronaca di Bari ha diffuso subito la notizia.

Fortunatamente, come detto, per ora non si registrano danni a persone o cose.

#terremoto Puglia #scossa magnitudo 3.9 #Ambiente