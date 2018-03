Questa mattina verso le ore 11:15 circa sono stati avvertiti due botti molto forti che hanno fatto tremare le case, aziende e gli uffici di tutta la regione Lombardia. L'urto del doppio rumore è stato molto forte, in grado di far tremare le vetrate delle abitazioni. Molte persone spaventate sono uscite dal posto di lavoro e persino molte scolaresche sono state evacuate per precauzione.

Le cause

Nonostante inizialmente i forti urti potessero far pensare ad un'esplosione o qualcosa di comunque grave, si è constatato che i forti rumori sono stati dovuti da due caccia Eurofighter in volo sopra la regione che hanno infranto la barriera del suono: i due mezzi della nostra Aeronautica militare si sono diretti sui cieli della Val d'Aosta a intercettare un aereo di linea francese che, avendo perso il contatto radio, aveva intrapreso manovre che hanno richiesto l'intervento dei due caccia.

Un sistema di sicurezza previsto in queste situazioni, l'aereo francese ha poi proseguito il suo volo verso Parigi senza problemi.

L'urto provocato da questo fortissimo scoppio ha causato diversi disagi e soprattutto situazioni di panico tra gli abitanti della zona nord-ovest della Lombardia.

Minuti di paura

In molti infatti hanno pubblicato sui social notizie per capire cosa fosse successo. Il panico era davvero palpabile perché date le notizie di attacchi terroristici la paura è sempre nell'aria. Sono stati in molti poi a evacuare le proprie strutture per sicurezza in modo da rimanere in un luogo sicuro fino a quando l'allerta non fosse passata. Sopratutto nelle scuole della Brianza alcune classi sono state evacuate per precauzione: i bambini molto spaventati hanno dovuto abbandonare temporaneamente le proprie classi.

Conclusioni

Sicuramente nelle prossime ore arriveranno aggiornamenti più certi e attendibile riguardo al fatto che ha stravolto anche se per pochi minuti mezza regione. La situazione si è davvero trasformata in un vero e proprio caso. Persino gli animali sono rimasti scioccati infatti dopo l'urto dei due suoni avvenuti a distanza di pochi secondi l'uno dall'altro, sono scattati diversi allarmi e persino gli animali hanno cominciato ad abbaiare per paura. Due botti che hanno davvero stravolto la normale routine del Giovedì mattina per tutti gli abitanti del Nord-Ovest [VIDEO].

In comunicato ufficiale ha attestato l'origine dei due botti, rimane lo spavento che ci ha segnato e forse è il caso di dire preoccupato.