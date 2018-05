Durante le gite scolastiche si evade un po' dalla routine tra i banchi di Scuola per visitare luoghi nuovi. Ma soprattutto gli studenti amano sfruttare l'occasione per divertirsi con i compagni. Spesso però il divertimento passa per strade pericolose e gli adolescenti si ritrovano poi a pagare le conseguenze di scelte avventate. È quanto successo ad un 15enne romano in gita a Gallipoli, dopo aver assunto un mix di stupefacenti e ansiolitici.

Il 15enne ha assunto hashish e Xanax

Probabilmente si tratta di una trasgressione commessa insieme ad altri compagni, ma a pagarne le conseguenze è stato solo lui. Il ragazzo in questione ha infatti assunto ben sei pastiglie di Xanax, un famoso ansiolitico.

Poi, ha aggiunto anche uno spinello imbottito di hashish. Un mix che si è rivelato eccessivamente pesante per il suo organismo. Il giovane ha infatti avvertito un malore nella sua stanza d'albergo. Subito è stato chiamato il 118.

La corsa in ospedale

Così il giovane è stato condotto in ospedale, il "Sacro Cuore di Gesù" di Gallipoli. I medici l'hanno soccorso e appurato il motivo del forte malore. La causa è stata proprio quella dose massiccia di Xanax che, mescolata poi all'effetto dell'hashish, era risultata troppo pesante da smaltire. Inoltre, il giovane non soffriva di alcuna patologia che giustificasse l'assunzione dell'ansiolitico.

L'accertamento dei Carabinieri

Una volta scoperto il motivo del malessere, inevitabile è stato l'intervento delle forze dell'ordine. I medici hanno informato i Carabinieri e così sono intervenuti gli uomini del Nucleo Operativo e Radiomobile di Gallipoli. Essi hanno svolto tutti gli accertamenti del caso.

Poi, dopo che il ragazzo è stato dimesso dall'ospedale a seguito di un trattamento disintossicante, ha consegnato di sua spontanea volontà ai militari due pezzi di hashish. In totale pesavano due grammi e sono stati sequestrati. Ha precisato di aver acquistato la droga nella sua città di origine, Roma, prima della partenza verso la Città Bella.

La segnalazione alla Prefettura

Infine per il 15enne è stata inevitabile la segnalazione alla Prefettura. In particolare, è stato registrato il suo uso non terapeutico di sostanze stupefacenti. Notizie come questa fanno molto preoccupare per la salute dei giovani di oggi. Basti pensare che è proprio di pochi giorni fa la notizia di una ragazza caduta da una finestra a Napoli, [VIDEO] dopo aver assunto alcol e droga.