#Albano Carrisi è un leone ferito. Stanco. Troppe lotte nella sua vita, la più dura, forse, l'ultima: quella per mantenere una parvenza di normalità nel suo rapporto con #Loredana Lecciso, sua ex compagna e madre dei suoi figli Jasmine e Albano Junior (per tutti Bido). Non ce l'ha fatta, e per questo, ci tiene a precisare ancora una volta che, al contrario di quanto affermato da Loredana di recente, la colpa del loro distacco definitivo non è dovuto a Romina Power.

La convivenza con Loredana difficile e infelice

Albano confessa di aver vissuto felicemente con Loredana soltanto i primi tre anni della loro unione. Al giornalista di Oggi svela che la loro incompatibilità di carattere era causa di un modo sofferto di vivere la convivenza.

Lei era esuberante e scalpitava per emergere nel mondo dello spettacolo, lui che si era illuso di aver incontrato una donna tranquilla, che si sarebbe occupata di aspettarlo al rientro dalle sue tournée, pativa e vedeva, per la seconda volta, crollare la sua idea di famiglia. Poi, il gesto tempestivo di Loredana Lecciso quando il cantante si trovava in Honduras come naufrago all'Isola dei Famosi, l'abbandono espresso pubblicamente, al suo rientro lo ha messo davanti ad una inconciliabilità con questa donna, che non gli faceva intravedere un futuro insieme.

La coppia nel 2005 dall'avvocato

Dal 2005 i due si erano recati dall'avvocato, racconta Albano, e se sono rimasti insieme fino ad ora è stato solo per i figli, allora molto piccoli. Oggi che Jasmine ha 17 anni e Bido 16, le cose sono diverse.

Possono affrontare in modo più consapevole, secondo lui, la separazione dei genitori. Poi torna su Romina, la scagiona da qualsiasi responsabilità e si sottrae alle accuse della Lecciso. Non ha mai sfiorato Romina con un bacio in pubblico, né ha in qualche modo messo legna sul fuoco, accontentando così il suo pubblico che in una loro riappacificazione spera davvero. Romina, ribadisce [VIDEO], non c'entra nulla con la fine della sua storia con Loredana.

Romina non ha sciolto un legame che già lo era

Come avrebbe fatto Romina a incrinare il loro rapporto, se da tanti anni Albano e Loredana erano praticamente soltanto una coppia di fatto? Albano è felice, dice, e non nega di essere sereno per aver ritrovato con la ex moglie l'affetto e la serenità. Ora poi sta per nascere il loro primo nipotino, il figlio dell'amatissima Cristel. Peccato per l'esuberanza di Romina, per l'insicurezza del suo carattere. Albano ha un cuore malato. Ha bisogno di pace [VIDEO]. Chi non gli augura di trovarla? Con Romina o no, purché arrivi anche per lui un po' di tranquillità.