A volte, un gesto che può sembrare insignificante o fatto per una distratta abitudine può costare molto caro. E’ quello che è successo ad un giovane ventottenne di Southport, in Inghilterra, che ha rischiato di morire dopo essersi strappata la #pellicina di un’#unghia. L’incredibile storia è stata riportata dal quotidiano britannico Mirror e ripresa dai media di tutto il mondo ed è stata l’occasione per mettere in guardia da un’azione, spesso dettata dallo stress o dal nervosismo, che potrebbe avere conseguenze molto gravi [VIDEO] sulla nostra #salute.

Rischia di morire per una pellicina strappata: la storia

Si chiama Luke Hanoman, il giovane 28enne di Southport che ha rischiato la vita per una pellicina strappata.

Il giovane, come tantissime altre persone, aveva l’abitudine di strapparsi le pellicine che si sollevano in prossimità dell’unghia. Un gesto abitudinario che, questa volta poteva avere conseguenze letali per l’uomo, padre di due figli.

Secondo il racconto del Mirror, la storia è cominciata quando, qualche giorno dopo essersi strappata la solita pellicina, Luke ha notato un arrossamento alle falangi del dito in corrispondenza della pellicina, cosa che non gli ha destato particolare preoccupazione neanche quando è comparsa qualche linea di febbre. Il protagonista di questa incredibile storia certo non pensava a mettere in relazione gli eventi. Ci hanno pensato i sanitari dell’ospedale presso il quale era stato ricoverato [VIDEO] quando, passando i giorni, la febbre non accennava a calare. I medici gli hanno infatti diagnosticato una sepsi, una grave forma di infezione che avrebbe potuto causarne la morte in pochi giorni.

La forte terapia antibiotica alla quale è stato sottoposto gli ha, di fatto, salvato la vita e una volta tornato a casa ha voluto raccontare la sua storia per mettere in guardia quanti sono affetti dal suo stesso “vizio” sui rischi cui possono andare incontro con un gesto dai più sottovalutato.

Dermatofagia, il vizio di strapparsi le pellicine dell’unghia e le sue conseguenze

Quella di strapparsi le pellicine dell’unghia è considerata, al pari di mangiarsi le unghie, una vera è propria patologia che va sotto il nome di dermatofagia. E’ un gesto indice di nervosismo e insicurezza che, qualora si presenti in maniera ossessiva, può rappresentare, come visto, un rischio per la salute.

Le conseguenze, infatti, possono andare dal semplice arrossamento della parte interessata a veri e propri ascessi, anche particolarmente dolorosi, fino ad arrivare a gravi infezioni, come la stepsi da cui è stato colpito il 28enne inglese, a causa delle quali si può rischiare di morire.