I carabinieri di Battipaglia hanno arrestato [VIDEO] Ciro Gammella, di 45 anni, domiciliato presso la località in provincia di Salerno, per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e violenza sessuale continuata. L'uomo è stato accusato di avere picchiato più volte la compagna di 29 anni e di averla costretta ad avere rapporti sessuali contro la sua volontà, sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e alcol. L'ordine di custodia cautelare in carcere è stato eseguito per accettazione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma.

Le continue vessazione e la violenza

I reati contestati a Ciro Gammella, un 45 enne originario della provincia di Salerno, sono avvenuti nei mesi scorsi, fra Battipaglia, un grosso agglomerato urbano campano, e Roma.

Il presunto colpevole maltrattava la sua compagna, una giovane donna di 29 anni, residente nella capitale dal mese di novembre 2017. In particolare, il sospettato di reato, mediante una serie di comportamenti lesivi della dignità umana, costringeva la sua giovane fidanzata a vivere in un regime di terrore e di persecuzione continuo. Spesso e sovente picchiava la vittima [VIDEO] con calci e pugni, sotto l'influenza di sostanze psicotrope e in evidente stato di alterazione psicofisico derivato dall'uso prolungato di alcol. In alcuni casi, costringeva la sua compagna ad avere rapporti sessuali con la forza.

La donna era costretta a subire quotidianamente sevizie inaudite, che spesso le causavano vere e proprie ferite al corpo. In un'occasione, l'uomo le avrebbe procurato lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.

Il rapporto intimo a cui spesso la donna era costretta a soggiacere rappresentava per l'aguzzino un modo per giustificare il comportamento brutale assunto dallo stesso precedentemente. La giovane compagna dell'indagato, stanca di continue vessazioni, aveva denunciato i comportamenti aberranti dell'uomo nel luglio scorso presso la locale stazione salernitana.

Le indagini e l'arresto

I carabinieri di Battipaglia hanno iniziato subito le indagini sulla vicenda, grazie ad una querela effettuata dalla vittima nei mesi precedenti. Nell'esposto la donna ha raccontato ai militari dell'arma tutti gli orrori a cui era soggetta quotidianamente. Le forze dell'ordine, a seguito di accertamenti investigativi durati parecchie settimane, hanno arrestato Ciro Gammella per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e violenza sessuale continuata. Gli uomini della benemerita dopo avere terminato le funzioni di rito, hanno tradotto l'uomo presso il carcere Fuorni in attesa di essere giudicato.