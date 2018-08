E' arrivata a distanza di due anni la replica in musica di Moreno Donadoni alle accuse che tempo fa erano state mosse nei suoi confronti da parte di Miss Simpatia, la rapper marchigiana salita alla ribalta delle cronache qualche anno fa per una presunta laison amorosa con il più celebre collega e corregionale Fabri Fibra, rivelatasi poi in tutto e per tutto falsa.

La cantante nel 2016 aveva accusato Donadoni di averla aggredita fisicamente e pesantemente insultata, oltre ad averla ripetutamente minacciata, mentre i due si trovavano insieme all'aeroporto [VIDEO] di Madrid. Il vincitore della dodicesima edizione di 'Amici di Maria de Filippi' aveva risposto soltanto con un lungo e comunicato scritto, estremamente formale, smentendo in buona sostanza le dichiarazioni di Miss Simpatia.

La replica di Moreno, il significato della citazione a Fabri Fibra nella rima contro Miss Simpatia

Nel video del 'Very Caldo freestyle', pubblicato due giorni fa sul canale ufficiale di Sto Magazine, è possibile vedere e soprattutto ascoltare il cantante genovese rispondere alla collega, dedicandole due barre, a dir poco dure e dirette, queste le sue parole: "A Fibra qualche pu****a gli ha copiato il soprannome, bhé / La stessa pu****a voleva mandare in galera me".

Nella prima barra il freestyler ligure ha fatto evidentemente riferimento ad una vecchia frase di Fabri Fibra, presente nel celebre brano 'La Soluzione', con il quale l'autore di 'Fenomeno' ormai una decina di anni fa, aveva commentato l'operato di 'Miss Simpatia', colpevole non solo di essersi inventata di aver avuto una storia con lui, ma anche di avergli 'copiato il soprannome': 'Mr.

Simpatia' è infatti il titolo di uno dei lavori più iconici e rappresentativi di tutta la discografia di Fabri Fibra.

Le rima di Moreno non è passata inosservata: c'è chi ha apprezzato – sono molti infatti gli abituali detrattori di Sandra Piacentini, questo il vero nome di Miss Simpatia, tra gli appassionati di Rap italiano – ma anche chi ha ritenuto eccessivo e poco rispettoso il comportamento dell'artista. Emblematico in tal senso questo commento presente sotto al video d Sto Magazine: "Avere denunce per violenze sessuali [VIDEO]e aprirci una barra, l’ultimo dei tuoi insuccessi. Aver fallito come rapper non ti bastava, volevi fallire proprio come essere umano. Ci sei riuscito stavolta, complimenti".

L'origine della vicenda: la denuncia della Piacentini e la replica di Moreno

Nel 2016 la cantante aveva raccontato la sua verità relativamente alla presunta aggressione di Moreno con un lungo video, affermando di aver sporto denuncia contro l'ex concorrente di Amici a Madrid. Quest'ultimo aveva a sua volta replicato, ammettendo il litigo, ma scaricando tutte le responsabilità dell'accaduto sulla sua accusatrice.