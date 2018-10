Mistero intorno a quello che, a tutti gli effetti, pare un omicidio. Cosimo Errico, 58 anni, insegnante presso l'istituto 'Giulio Natta' di Bergamo e residente a Entratico (sempre nel bergamasco), è stato trovato senza vita. Il suo corpo giaceva semicarbonizzato nella fattoria didattica, messa su qualche tempo fa dallo stesso insegnante. L'uomo era assente da casa da ieri sera, quindi stamane la moglie ha invitato il loro figlio a recarsi presso la cascina, per vedere se fosse successo qualcosa.

La macabra scoperta, poi l'allarme

A dare per prima l'allarme sarebbe stata proprio la moglie che, non vedendo rientrare ormai l'uomo a casa, ha pensato che potesse essere successo qualcosa di brutto.

Il figlio, come su detto, si è recato presso il posto di lavoro del padre. Qui è avvenuta la macabra scoperta: il corpo del 58enne era semicarbonizzato e giaceva per terra. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Bergamo. Questi hanno proceduto subito ai rilievi del caso, ipotizzando in un primo momento che il professore fosse morto folgorato a causa di un corto circuito.

Questa ipotesi è sembrata subito plausibile dato che proprio ieri sera nella zona è andata via la luce. L'arrivo del medico legale, che ha eseguito le analisi sul corpo esanime della vittima, ha invece ribaltato la prima ipotesi investigativa. Infatti la salma presentava delle ferite prodotte da un'arma da taglio. I Carabinieri hanno quindi avviato le indagini per omicidio. Gli inquirenti dovranno ora scavare nel passato dell'uomo in modo tale da risalire ai presunti responsabili del delitto.

La vittima inoltre si trovava da molti anni ormai nel bergamasco, dove lavorava stabilmente nel plesso scolastico suddetto, ed era originaria di Lecce.

Familiari sconvolti

La tragedia ha sconvolto ovviamente i familiari e i colleghi della scuola in cui l'uomo lavorava. La zona del delitto è stata ora completamente resa off limits, in modo che gli investigatori possano effettuare le loro indagini. Le notizie sul caso sono ancora insufficienti a chiarire quanto successo nella cascina in provincia di Bergamo, sicuramente nelle prossime ore si potrà avere qualche informazione in più su questo assurdo episodio. Proprio mercoledì scorso, secondo quanto si apprende dal Corriere della Sera, l'uomo ha ricevuto una scolaresca all'interno della fattoria didattica. Purtroppo l'ultima.