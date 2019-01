Annuncio

Annuncio

È di pochi minuti fa la notizia dell'ennesima vittima avvenuta sulla Statale 106 situata in Calabria [VIDEO], precisamente nella provincia di Cosenza. A diramare la notizia è stata l’associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106”. Dalle prime notizie che ci giungono sembrerebbe che la vittima fosse una persona di nazionalità straniera. Il tratto di strada risulta al momento essere chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e di recupero della salma e per consentire agli inquirenti di poter esaminare i rilievi del caso.

Leggi anche Padova: carabiniere va in pensione ma muore dopo pochi giorni tra le braccia della moglie

In quel punto della Statale non sarebbe purtroppo il primo caso del genere che si verifica.

Calabria, donna investita mentre si trovava sulla Statale 106

Nella serata di oggi 22 gennaio, in Calabria, si è verificata l'ennesima tragedia sulla strada [VIDEO].

Advertisement

Da quanto si apprende, infatti, una donna di nazionalità straniera, di cui ancora non sono state rese note le generalità, sarebbe stata travolta da un'autovettura mentre si trovava sulla Statale 106, nel cosentino, precisamente nei pressi del comune di Corigliano - Rossano, all'altezza di contrada Fabrizio. La dinamica di quanto è accaduto è al momento al vaglio degli inquirenti, ma sembrerebbe che l'autovettura che ha travolto la donna non sarebbe riuscita a frenare in tempo, travolgendola. L'impatto è stato tremendo e la vittima sarebbe stata sbalzata a diversi metri di distanza dall'auto. Sul luogo dell'incidente si sono precipitati i sanitari del 118 che hanno tentato di fare il possibile per riuscire a rianimarla, ma le ferite riportate sono risultate essere troppo gravi e per questo motivo non ci sarebbe stato purtroppo nulla da fare.

Advertisement

I migliori video del giorno

Oltre ai sanitari sul luogo si sono recate le forze dell'ordine che hanno iniziato ad esaminare tutti i rilievi del caso per cercare di poter ricostruire al meglio la dinamica di quanto successo. Il traffico al momento risulta essere bloccato per consentire il recupero della salma e la rimozione dell'autovettura. Dalle prime indagini sarebbe comunque emerso che su quel tratto di strada non è presente l'illuminazione e questo potrebbe essere stato uno dei motivi per cui il conducente dell'autovettura non sarebbe riuscito a frenare in tempo. In quel tratto di strada non è infatti il primo caso del genere che si verifica. Nelle prossime ore gli inquirenti dovranno quindi fare luce sull'accaduto e dovranno accertare se siano presenti eventuali responsabilità.