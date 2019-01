Annuncio

Questa mattina la Squadra mobile di Catania ha portato a termine l’operazione denominata “Norsemen” con l’arresto di 16 elementi di spicco, 3 di questi irreperibili, facenti parte di una banda di spacciatori di sostanze stupefacenti tra cui cocaina e marijuana che con un metodo definito mafioso operava in diverse zone della nostra nazione ma che possedeva la propria base operativa denominata Viking o Supreme Vikings confraternity a Catania e nel Cara di Mineo. Gli elementi tratti in arresto [VIDEO] si scontravano spesso con le famiglie rivali ed avevano preso il sopravvento tra le diverse comunità straniere appartenenti al centro d’accoglienza di Catania.

Dalle indagini risulterebbe inoltra una collaborazione con i trafficanti di esseri umani in Libia.

Armi e marijuana all'interno delle abitazioni

Secondo quanto dichiarato al termine delle indagini, uno dei sospettati è stato tratto in arresto nel capoluogo etneo, mentre un secondo elemento sarebbe stato arrestato a Bergamo.

Il resto della banda è stato fermato nel Cara di Mineo e successivamente recluso presso le case circondariali di Bergamo, Catania Bicocca, Siracusa e Messina con l’accusa di associazione a delinquere, traffico di sostanze stupefacenti e violenza sessuale aggravata. Presso le abitazioni di alcuni degli elementi posti sotto indagine sono state rilevate armi, ingenti dosi di marijuana e diverso materiale utilizzato solitamente per il confezionamento delle varie dosi. [VIDEO]

Secondo quanto dichiarato nelle diverse testimonianze raccolte, il centro di Mineo è da sempre stato conosciuto come un punto fondamentale di raccolta per i pusher di origine nigeriana che solitamente spacciavano sostanze stupefacenti presso la città stessa ma anche a Caltagirone e Caltanissetta. Secondo quanto emerso dalle numerose indagini effettuate, ai vertici del clan vi sarebbe un 31 enne di origini nigeriane, William Ihugba; alla guida del gruppo che solitamente operava a Catania invece vi era un 22enne nigeriano, Kingrney Ewiarion; entrambi gli elementi sono stati tratti in arresto.

Procuratore Zuccaro: 'Il Cara di Mineo? Un grosso errore"

A proposito della vicenda si è per primo espresso il Procuratore di Catania Carmelo Zuccaro che ha sottolineato il malfunzionamento del Cara di Mineo, definito da lui stesso “Un luogo di snodo per i traffici di sostanze stupefacenti, luogo nel quale entrano ed escono elementi di spicco della criminalità e dove avvengono numerosi episodi di una brutalità impressionante”. Il Procuratore durante il suo discorso ricorda le numerose violenze sessuali subite da molteplici donne all'interno del Cara di Mineo e sottolinea la totale assenza di legalità in quello che è da sempre stato definito la realtà-ghetto di Catania.