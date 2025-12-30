Un deplorevole episodio ha caratterizzato la gara di ciclocross di Loenhout, che si è svolta lunedì 29 dicembre. Durante le fasi iniziali della corsa, il campione del mondo Mathieu van der Poel è stato colpito da uno spettatore, forse in maniera involontaria. Il gesto avventato del tifoso, che si è sporto con una mano toccando il manubrio dellla bici del corridore, ha rischiato di provocare una brutta caduta. Fortunatamente Van der Poel è riuscito a mantenere l'equilibrio, ha proseguito la corsa concludendo con l'ennesima vittoria di questa stagione di ciclocross.

All'indomani della corsa, è emerso un nuovo video amatoriale che testimonia quanto avvenuto e che sembra sostenere la tesi dell'involontarietà del gesto.

🧐 La nueva perspectiva del toque de un aficionado a Van der Poel visto desde el público



📹 @sporza pic.twitter.com/1zoIPfruUM — Eurosport.es (@Eurosport_ES) December 29, 2025

'Mi sento in colpa per quello che è successo'

L'incidente si è verificato nel corso della prima tornata della gara di ciclocross di Loenhout, in un momento in cui gli appassionati erano entusiasti e coinvolti nel sostenere i loro ciclisti preferiti. Mentre Van der Poel transitava lungo il percorso, un uomo con un berretto ha teso la mano sporgendosi oltre le delimitazioni e colpendo il suo manubrio.

Questo gesto, forse di spontaneo entusiasmo, ha rischiato di compromettere la corsa del campione, che però è rimasto in piedi e subito dopo ha gettato un'occhiata verso il pubblico.

Dopo quanto avvenuto, le autorità locali non hanno esitato a intervenire, arrestando l'uomo per interrogarlo sulle circostanze dell'evento. Tuttavia, le nuove riprese di un video amatoriale emerse nelle ore successive sembrano suggerire che il tifoso abbia agito senza malizia. "Mi sento così in colpa per quello che è successo", ha dichiarato l'uomo a Sporza, esprimendo il suo rammarico per l'accaduto.

VDP: 'Non mi è sembrato intenzionale'

In un'intervista successiva all'incidente, Van der Poel ha manifestato comprensione per la situazione.

“Non mi è sembrato intenzionale,” ha affermato, sottolineando come spesso i tifosi, presi dall'emozione, dimentichino che i ciclisti stanno correndo a grande velocità. "Questi momenti di entusiasmo possono portare a incidenti inaspettati," ha aggiunto l’olandese.

Le immagini diffuse sui social media hanno mostrato l’uomo mentre incoraggiava gli atleti, alzando il pugno in segno di supporto, evidenziando ulteriormente che il suo intento non fosse quello di ostacolare o danneggiare il campione del mondo. Dopo aver esaminato le prove video e in consultazione con la polizia locale, le autorità hanno deciso di non presentare alcuna accusa nei confronti del tifoso. Né l'UCI, l'Unione Ciclistica Internazionale, ha ritenuto necessario procedere con denunce, riconoscendo che si è trattato di un incidente fortuito e non di un atto ostile.

Il tifoso, dopo l’incidente, ha voluto mandare un messaggio di scuse al campione: “Non ho davvero nulla contro Mathieu van der Poel. Mi sento così in colpa: non era affatto mia intenzione. Amo molto il ciclocross, quindi questa è l'ultima cosa che volevo che accadesse. Vorrei scusarmi ancora una volta con Mathieu.”