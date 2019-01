Annuncio

Annuncio

Cristiano Ronaldo si stava riscaldando in campo prima del match con il Chievo quando, con una delle sue conclusioni finita fuori porta, ha colpito in pieno volto una tifosa sugli spalti. La donna, Elena Di Martino, l'ha però presa con filosofia e ha postato sui social una foto con il volto sorridente, occhiali rotti e cerotto sul naso. Come didascalia alla foto ha scritto: "Prendere una pallonata in pieno viso da CR7 durante il riscaldamento non è cosa da tutti". Ora quello che si aspetta è un invito a cena da parte del calciatore portoghese, "CR7 è il mio idolo" ha dichiarato la tifosa.

Cristiano Ronaldo con una pallonata rompe il naso a una tifosa

La partita con il Chievo non è andata bene per Ronaldo, dove ha anche sbagliato il primo rigore dal dischetto.

Advertisement

La partita è finita poi 3 a 0 per la Juventus ma per il bomber portoghese non è stata proprio una giornata delle migliori. Ronaldo resta comunque in vetta ai marcatori di seria A, insieme a Zapata e Quagliarella, ma durante il riscaldamento pre partita dell'ultimo match doveva immaginarsi che non avrebbe poi avuto una grande prestazione in campo. Durante l'allenamento una delle sue conclusioni ha finito per colpire [VIDEO] in faccia una tifosa juventina, che in quel momento si trovava sugli spalti proprio dietro la porta del portiere del Chievo. La donna, Elena Di Martino di Mondovì (comune in provincia di Cuneo), ha riportato una frattura del setto nasale e la rottura degli occhiali da vista. I sanitari presenti all'Allianz Stadium la hanno subito soccorsa, fortunatamente non c'è stato subito bisogno del trasporto in ospedale.

Advertisement

I migliori video del giorno

L'incidente causato dal giocatore potrebbe facilmente portare la donna a chiedere un risarcimento ma, in realtà, stando alle sue dichiarazioni non sembra volere chiedere denaro. "Cristiano è il mio idolo, dopo questa botta mi aspetto almeno un invito a cena" ha dichiarato la donna, chissà se il bomber portoghese deciderà di accontentarla.

Ronaldo regalò la maglia a un bambino tifoso del Real Madrid

Il 22 aprile del 2015, Ronaldo, fu protagonista di una situazione [VIDEO] simile quando colpì in viso un bambino tifoso del Real Madrid. La reazione del campione, all'epoca, fu immediata: si levò la maglia e la regalò al piccolo. Subito dopo il gesto il piccolo tifoso si mise a piangere dall'emozione ma, visto la potenza dei suoi tiri, forse anche dal dolore che gli aveva procurato.

In questo caso, però, Ronaldo l'ha combinata più grossa dal momento che ha creato un danno non indifferente alla donna, un gesto da parte del calciatore ora se lo aspettano tutti.