Foggia, 31 gennaio – Era stato annunciato il decesso, organizzata la cerimonia funebre e contattato il prete per l’estrema unzione, quando, nel foggiano, un uomo di 74 anni si è risvegliato gridando al miracolo. La vicenda ha visto come protagonista il celibe Mario Lo Conte. L’uomo nel riaprire gli occhi ha annunciato il miracolo di San Pio.

Lo avevano dato ormai per deceduto ed erano state contattate le onoranze funebri per organizzare il funerale, ma il 74enne di Montecalco Irpino, paesino di 3500 anime nell'Avellinese al confine con la Puglia, ha spiazzato tutti riaprendo gli occhi improvvisamente.

La vicenda ha visto protagonista un uomo, imbianchino e precedentemente rivenditore di autoricambi, che era stato dichiarato morto presso l’ospedale di Ariano Irpino ed era stato trasportato a casa dai familiari.

Annunciato il decesso in ospedale, si risveglia dopo alcune ore

L’uomo, secondo quanto dichiarato, stava facendo la spesa e in seguito ad un malore era stato trasportato presso il nosocomio della sua città. Dopo l’immediato ricovero l’equipe medica aveva già avvisato i familiari che per l’uomo non ci sarebbe stato nulla da fare e che versava in gravi condizioni. In vista della drammatica situazione i familiari del 74enne avevano già organizzato il rito funebre e contattato il prete della cittadina pugliese per l’imminente estrema unzione. Le onoranze funebri del paese avevano già stampato il manifesto funerario e stavano organizzando quello che sarebbe stato l’ultimo saluto per Mario. Incredibilmente, all'improvviso, il pensionato dinnanzi allo sguardo incredulo di amici e parenti ha riaperto gli occhi e adesso si trova ricoverato presso la Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, in attesa di effettuare tutti gli accertamenti necessari per spiegare la causa dell'apparente decesso.

Montecalvo Irpino grida al miracolo

Nel paese, l’uomo, i familiari e tutti i concittadini, hanno per il momento trovato un’unica spiegazione alla lieta vicenda: a Montecalvo Irpino ci si affida alla religione e si grida al miracolo di San Pio. Il primo a vedere nella religione la spiegazione dell'accaduto è stato proprio il 74enne che, durante un’intervista effettuata su Tv 696 Otto Channel ha dichiarato di aver ricevuto la grazia da San Pio e di essere stato miracolato. Il pensionato ha spiegato di esser stato sempre molto credente e sereno e di aver accettato sempre le sofferenze nella sua vita.