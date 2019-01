Annuncio

Annuncio

Pochissime ore fa in Calabria [VIDEO] si è consumato l'ennesimo incidente stradale mortale dove ha perso la vita un giovanissimo ragazzo di soli 26 anni. Il sinistro si è consumato nel cosentino e al momento la dinamica di quanto sia successo, tra le autovetture che sarebbero rimaste coinvolte nell'incidente, non è stata ancora chiarita. Sul posto si è recato il personale medico del 118 per soccorrere i feriti, i vigili del fuoco per estrarre la vittima dalle lamiere dell'autovettura, le forze dell'ordine che hanno iniziato a condurre tutte le indagini del caso e il personale dell'Anas.

Calabria, tragico sinistro: muore giovane 26enne

Poche ore fa, intorno alle ore 13:00 di oggi 26 gennaio, un drammatico incidente stradale [VIDEO]ha causato il decesso di un ragazzo di soli 26 anni di cui al momento non è stato reso ancora noto il nome.

Advertisement

Dalle prime sommarie informazioni che ci giungono sembrerebbe che il sinistro sia accaduto sulla strada statale 107, nei pressi del comune di Celico, all’altezza del viadotto Cannavino, in provincia di Cosenza. Nell'incidente sarebbero rimaste coinvolte in totale tre autovetture: una Clio, un’Audi Q5 e una Land Rover. Su una di queste autovetture stava viaggiando il ragazzo di 26 anni che purtroppo è rimasto ferito in modo mortale.

Molti automobilisti, notando quello che era successo, hanno immediatamente chiamato i soccorsi che si sono precipitati sul luogo e hanno tentato di fare il possibile per riuscire a rianimarlo. Purtroppo però, tutti i tentativi effettuati sono risultati essere inutili e il giovane è deceduto. Sul luogo si era recato anche l'elisoccorso, ma il suo intervento è stato inefficace.

Advertisement

I migliori video del giorno

Sono inoltre giunte le forze dell'ordine che hanno iniziato a condurre tutte le indagini del caso, esaminando i rilievi in modo tale da poter ricostruire la dinamica di quanto sia successo e stabilire se ci siano eventuali responsabilità.

I vigili del fuoco hanno dovuto inoltre lavorare duramente per poter estrarre la vittima dalle lamiere accartocciate dell'autovettura. Il personale dell'Anas ha bloccato il traffico per consentire tutte le operazioni di soccorso e di recupero dei mezzi incidentati. Al momento non si conosco le condizioni di salute degli altri passeggeri delle altre autovetture.

Nelle prossime ore si dovrebbero avere quindi maggiori informazioni sull'accaduto e sulle condizioni delle altre persone rimaste coinvolte nel sinistro.