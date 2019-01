Annuncio

Si è risolto nei migliori dei modi il giallo [VIDEO]di Jessica, la quindicenne di Bolzano che aveva fatto perdere le sue tracce nei giorni scorsi. La ragazzina è stata ritrovata in una appartamento nel cuore di Venezia in compagnia di altri quattro ragazzi (tutti minorenni). La mamma, Natascha Grumser, nei giorni scorsi aveva lanciato un accorato e disperato appello dalla sua pagina Facebook.

Il ritrovamento

Natascha Grumser, la mamma di Jessica Garofalo, può finalmente tirare un sospiro di sollievo: sua figlia è stata finalmente ritrovata.

Secondo quanto si apprende, la ragazzina era in un appartamento di Dorsoduro, uno dei sestieri di Venezia famoso non solo per i suoi importanti musei, ma anche per essere uno dei punti di ritrovo più amati dagli universitari della città.

La quindicenne era in compagnia di altri quattro giovani, tutti minorenni: una ragazza italiana e tre ragazzi macedoni (tutti residenti a Bolzano e dintorni).

L'annuncio del ritrovamento di Jessica è stato dato oggi, mercoledì 30 novembre, tramite la pagina Facebook della mamma, Natascha Grumser. Nel suo breve post, la donna ha voluto ringraziare tutti coloro che le sono stati stati vicini in questi giorni di ansia ed angoscia.

Le indagini sono state condotte dalla Polizia delle città di Bolzano e di Venezia e ora Jessica ed i suoi amici si trovano in questura, nel capoluogo dell'Alto Adige. [VIDEO] Presto però potranno ricongiungersi con i familiari. I militari stanno eseguendo gli accertamenti del caso al fine di comprendere i motivi che hanno spinto i cinque ragazzi ad allontanarsi da casa senza avvertire nessuno.

Gli appelli disperati

Sabato 26 gennaio, Natascha Grumser, ha condiviso su Facebook un post accorato in un cui spiegava di essere una mamma disperata in quanto sua figlia Jessica (una ragazza di soli 15 anni), era scomparsa da sette giorni. Nel suo messaggio, corredato da alcune immagini dell'adolescente, la donna precisava che la figlia era in compagnia di altri ragazzi e che le forze dell'ordine erano già al corrente della situazione. "Se la vedete - aveva concluso - chiamate subito i carabinieri o la polizia".

Nei giorni scorsi, era emerso che la ragazzina si trovava con ogni probabilità a Venezia, ospitata da un certo Kevin, un giovane che abita nei pressi della stazione. Nelle scorse ore, un ragazzo di nome Kevin su Facebook ha risposto all'ultimo post di Natascha Grumser dicendosi sorpreso del fatto che Jessica non avesse avvertito i genitori.