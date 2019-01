Annuncio

Nella giornata odierna è stato prima sequestrato poi chiuso un viadotto della E45, il Puleto, in prossimità di Arezzo. Il procedimento è il risultato di un'inchiesta aperta l'11 febbraio del 2018 in seguito al cedimento di una piazzola.

Sotto sequestro il viadotto Puleto sulla E45

Non si placa la preoccupazione per i ponti, i viadotti ed i cavalcavia in Italia. Il cedimento della piazzola del ponte Puleto è solo l'ennesimo caso di crollo strutturale di parte di questi collegamenti tra più città.

Il viadotto in questione sarebbe a rischio di crollo, almeno a quanto dichiarato dalla commissione dei tecnici messa a lavoro [VIDEO] dopo il crollo sopracitato.

Subito dopo l'accaduto, l'Anas ha mandato più di cento addetti per non creare caos agli automobilisti che si sono trovati a dover cambiare strada e cercare percorsi alternativi.

Molto probabilmente, finché non si risolverà il problema del ponte, ci sarà un'uscita obbligatoria a Pieve Santo Stefano ed una deviazione possibile sulla provinciale Tiberina.

La decisione di chiudere il ponte è stata resa necessaria anche dalla criticità estrema in cui versa la costruzione che ogni giorno viene attraversata da veicoli pesanti. Il viadotto è, di conseguenza, appesantito e potrebbe succedere una tragedia da un momento all'altro.

I ponti a rischio crollo in Italia

Dopo il crollo del ponte Morandi di Genova [VIDEO], i vertici delle autostrade, insieme a gruppi di architetti, ingegneri hanno analizzato i dossier sui più trafficati ponti, viadotto, sottopassaggi italiani per capire quali tra questi fossero a rischio crollo.

Il risultato è sconvolgente e, secondo gli accertamenti, sarebbero più di 10mila i ponti da revisionare.

Il sequestro di oggi testimonia l'urgenza di mettere in regola questi controlli per evitare scene simili a quelle del 24 agosto.

