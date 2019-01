Advertisement

Kevin Spacey, il 59enne attore, regista e produttore cinematografico, deve rispondere di un'accusa di molestie su un ragazzo [VIDEO], risalenti al 2016. Si è dichiarato innocente ma rischia fino a 5 anni di reclusione; il giudice lo ha avvisato di non avvicinare in alcun modo la presunta vittima, che, all'epoca della denuncia aveva 18anni, cioè non ancora maggiorenne per gli Stati Uniti. L'attore aveva chiesto di non comparire in tribunale, per non incrementare la pubblicità negativa che si è creata sul suo caso, ma il giudice, Thomas Barrett, ha respinto la richiesta.

Oggi il divo hollywoodiano ha fatto la sua comparsa alla prima delle udienze in un'aula gremita di gente, dichiarandosi "non colpevole".

L'accusa

A portarlo in tribunale è stata un' ex della tv di Boston, Heather Unruh, che l'anno scorso lo ha denunciato al posto di suo figlio diciottenne. [VIDEO]Spacey avrebbe tentato delle molestie sul ragazzo mentre si trovavano in un noto locale di Boston, il Club Car, un piano-bar nell'isola del Massachusetts.

L'attore avrebbe chiesto al ragazzo se fosse legalmente autorizzato a bere alcolici, e, dato che in Massachussets si possono bere alcolici solo dopo i 21 anni, il giovane, che lavorava nel locale, avrebbe risposto di averne 23, mentendo. Spacey avrebbe dunque offerto al ragazzo diverse birre ed alcuni superalcolici, per poi passare ad approcci più intimi. Sembra che la presunta vittima abbia filmato le i tentativi di avvicinamento della star sul suo cellulare. L'avvocato difensore dell'attore, Alan Jackson, ha richiesto che i dati dello smartphone del ragazzo e della sua fidanzata siano conservati per sei mesi. Kevin Spacey, all'anagrafe Kevin Fowler, ora rischia fino a 5 anni di galera e l'obbligatoria registrazione come molestatore sessuale.

Hollywood alla gogna

Spacey è al patibolo dall'ottobre del 2017, dopo che gli scandali che hanno travolto i grossi nomi di Hollywood, a partire da Harvey Weinstein, si sono susseguiti in una reazione a catena.

L'attore si è trovato al centro del frangente "gay" del circo delle molestie sessuali di Hollywood: ben 30 uomini lo hanno accusato e ben presto l'industria del Cinema lo ha messo alla porta. Licenziato da "House of Cards", Spacey è sparito dalla circolazione, rintanato in una villa sul mare a Baltimora, dove è stato scoperto da un paparazzo. Durante le vacanze natalizie è apparso su YouTube, nelle vesti di Frank Underwood, il suo personaggio in House of Cards, per lanciare il seguente messaggio:"non è ancora finita".