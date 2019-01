Annuncio

Oggi si sono tenuti i funerali a Totalan di Julen Rosello, il bambino caduto nel pozzo il 13 gennaio nei pressi di Malaga. Dopo 13 giorni è stato recuperato il cadavere del bambino, 13 giorni di attesa e speranza per i genitori e per il mondo intero. Le esequie si sono tenute al cimitero di El Palo, la sepoltura è avvenuta alle 13.30 preceduta dalla cerimonia religiosa. L'autopsia avvenuta nel giorno stesso del ritrovamento del corpicino senza vita, ha rivelato che il decesso di Julen è avvenuto nel giorno stesso in cui il bimbo è caduto nel pozzo.

Secondo l'esame autoptico la morte è avvenuta quando il bimbo è caduto battendo la testa. Una notizia positiva in questa enorme tragedia perché esclude del tutto che Julen possa aver sofferto la fame, la sete e il freddo nel pozzo.

Tredici giorni di angoscia per Julen: il ritrovamento del corpicino senza vita

Sono stati tredici giorni davvero tragici per la famiglia del piccolo Julen [VIDEO]. Solo lo scorso sabato 26 gennaio il bambino è stato estratto dal pozzo all'1.25, morto. La squadra di soccorritori ha lavorato per giorni fino al raggiungimento del punto in cui si trovava il corpo senza vita del bambino. L'autopsia condotta dall'Istituto di Medicina Legale di Malaga, secondo i primi risultati, ha stabilito che il bimbo è deceduto nello stesso giorno in cui è caduto. Il corpo presenta un trauma cranio-encefalico importante e molteplici lesioni. Il delegato del governo in Andalusia, Rodriguez Gomez de Celis, ha riferito che il corpo di Julen è stato rinvenuto con le braccia in alto, sul cadavere erano presenti pietre e altri detriti.

Centinaia ai funerali del piccolo Julen

Secondo quanto riferisce l'Ansa, in centinaia si sono recati oggi a Totalan, vicino Malaga, per i funerali del piccolo Julen. Il bimbo di due anni è morto dopo la caduta nel pozzo lungo 100 metri e largo 25 centimetri, è deceduto subito dopo la caduta secondo quanto riporta l'autopsia. La bara bianca è stata inumata nel cimitero di San Juan a Malaga dopo il ritrovamento avvenuto sabato all'1,25. Alla cerimonia hanno partecipato centinaia di persone oltre, ovviamente, i genitori del bambino, amici, parenti, i soccorritori che in questi 13 giorni hanno tentato di tutto per recuperare il cadavere del bambino. Secondo alcune fonte vicine alla famiglia, Julen è stato sepolto accanto a Oliver, il fratellino morto a soli tre anni [VIDEO] nel 2017 a causa di un attacco cardiaco.