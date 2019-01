Annuncio

Quello che si è verificato nelle scorse ore nella provincia di Ragusa, precisamente sulla strada che collega Ispica a Rosolini, è un vero e proprio dramma [VIDEO] in cui a perdere la vita sono state ben tre persone, due delle quali davvero giovanissime. Un incidente stradale che non ha lasciato alcuno scampo ad una donna di 54 anni, Rita Barone, ad una ragazza appena diciassettenne, Aurora Sorrentino (figlia della prima vittima) e ad un ragazzo 22enne, Cristian Minardo, il fidanzato della giovane.

I tre erano a bordo della stessa automobile al momento del tragico impatto. L'unico superstite, secondo quanto riferisce il quotidiano La Repubblica, si trovava a bordo dell'altra autovettura conivolta.

Quest'ultimo, dopo aver ricevuto le cure dei soccorsi, è stato fermato dalle forze dell'ordine in quanto il suo tasso alcolemico era ben oltre quello permesso.

Tragedia a Ragusa: tre vittime per un incidente, arrestato il conducente dell'altra auto coinvolta

L'uomo fermato è un ragazzo di ventidue anni, il quale è andato a sbattere contro l'altra automobile provocando la morte delle tre persone. Una volta verificato il suo tasso alcolemico ben superiore alla soglia, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari, essendo al momento ancora ricoverato presso l'ospedale Cannizzaro di Catania. Stando alle prime ricostruzioni effettuate, l'incidente si è verificato nella notte tra sabato 19 e domenica 20 gennaio: uno scontro frontale che purtroppo non ha lasciato scampo ai tre a bordo dell'auto.

L'unico sopravvissuto è il ventiduenne, che dopo aver ricevuto l'assistenza dei medici intervenuti sul posto, è stato subito trasferito tramite un'eliambulanza in ospedale.

Il ragazzo, alla guida di una Fiat Punto, è stato ricoverato in gravi condizioni, ed ha riportato un trauma cranico, uno toracico e uno al bacino. Nei minuti successivi al drammatico incidente, la strada è stata chiusa al traffico in modo da consentire agli addetti ai lavori di effettuare gli accertamenti del caso e tentare di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Quella accaduta a Ragusa, purtroppo, è soltanto l'ultima vicenda in cui perdono la vita alcune persone a causa di un incidente stradale. Nei giorni scorsi, infatti, in provincia di Napoli, Michele Coppeto, un ragazzo di appena venti anni [VIDEO], è deceduto mentre era a bordo della sua moto, dopo aver avuto uno scontro molto violento con un mezzo pesante.