Bologna in lutto dopo l'immane tragedia [VIDEO] che si è verificata nei giorni scorsi, precisamente nel piccolo comune di Fiorentina. La giovane Carlotta Monti, di appena ventuno anni, ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale avvenuto su un tratto autostradale della A14, nelle vicinanze di San Michele. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Messaggero, infatti, la ragazza, studentessa presso l'Università di Ferrara e già lavoratrice presso il centro visite del radiotelescopio della zona, si è spenta causando un grandissimo dolore tra i suoi famigliari e i suoi conoscenti.

La ragazza era molto impegnata anche nel sociale, dimostrando una grande maturità nonostante la sua giovane età.

Tragedia a Bologna: perde la vita una ragazza di ventuno anni dopo un tamponamento

Stando a quanto si apprende dal quotidiano in questione, l'incidente è avvenuto attorno alle ore 10:45, quando tre automobili sono state coinvolte in un tamponamento a catena.

Tra queste c'era anche la macchina di Carlotta. Secondo le ricostruzioni del tragico sinistro, una prima macchina, guidata da un uomo di trentacinque anni e con a bordo anche tre bambini, ha colpito da dietro la vettura di Carlotta che, a seguito dell'impatto, è andata a coinvolgere anche un'altra macchina dove all'interno c'erano tre persone. Un impatto violentissimo, tant'è vero che una volta che il personale del pronto soccorso è arrivato sul posto, non ha potuto fare nient'altro che constatarne il decesso della giovane Carlotta. Tra gli altri coinvolti, ben sei le persone rimaste ferite, comunque non in pericolo di vita.

Il secondo drammatico incidente stradale nel giro di pochi giorni

A seguito della morte della giovane Carlotta Monti, anche il centro nel quale lavorava ha voluto esprimere il proprio dolore con un messaggio, scrivendo che la ventunenne Carlotta è volata in cielo a seguito di un incidente e che verrà ricordata per sempre come una persona seria e sempre solare.

Ha concluso il messaggio esprimendo le più sentite condoglianze nei confronti della famiglia della vittima. Un altro drammatico incidente si è verificato nei giorni scorsi nella provincia di Ragusa, dove a perdere la vita sono state ben tre persone, tra cui due giovani di 22 e 17 anni [VIDEO]. Colui che ha causato il tragico sinistro, invece, un ventiduenne della zona, è stato arrestato perché sorpreso con un elevato tasso alcolemico.