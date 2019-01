Annuncio

Stando a quanto riportato nelle ultime ore da numerosi blog e testate giornalistiche in lingua francese e inglese, MHD, l'ormai popolarissimo inventore dell'Afro Trap, é stato arrestato due giorni fa dalla polizia francese a Parigi e sarebbe tutt'ora in stato di fermo presso le autorità transalpine, non é dato sapere però in quale struttura penitenziaria si trovi di preciso, almeno per il momento. MHD, il cui vero nome é Mohamed Sylla, é stato tratto in arresto nell'ambito delle indagini sull'omicidio di un 23enne, pugnalato a morte per le strade di Parigi nel luglio del 2018.

Un omicidio brutale e inquietante

Le immagini del brutale assassinio del ragazzo sono state catturate da alcune telecamere di sorveglianza, che hanno immortalato l'inaudita violenza con cui l'omicidio é stato commesso.

Il giovane infatti, sempre stando a quanto riportato dai media internazionali, dopo essere stato pugnalato, sarebbe stato colpito ripetutamente anche con calci e pugni, prima di venire abbandonato in fin di vita per strada.

Inutile – e questo forse rappresenta uno dei dettagli più inquietanti ed emblematici della vicenda – l'intervento dei pompieri, avvenuto mentre le tragedia si consumava. I vigili del fuoco infatti non sono riusciti a placare la violenza degli assassini del ragazzo.

La guerra tra gang

Stando a quanto affermato dalla stampa francese, l'omicidio sarebbe avvenuto nell'ambito di una vera e propria guerra di strada tra alcune gang rivali, che da tempo si contendono il dominio territoriale del decimo distretto di Parigi.

Non è dato sapere se la Polizia ritenga o meno MHD un affiliato ad una di queste gang.

La riservatezza delle autorità transalpine in merito alle indagini fino ad ora é stata infatti ferrea, di conseguenza non é ancora chiaro nemmeno quale sarebbe stato il ruolo concreto del rapper nella vicenda, ammesso che il cantante abbia effettivamente avuto un ruolo.

La reazione del web

Da qualche giorno sulla pagina Instagram dell'artista non vengono pubblicate stories, e sotto l'unica foto rimasta, caricata tre giorni fa, campeggiano numerosi commenti dei fan che invocano la libertà per il loro idolo. L'hashtag #freeMHD sembra infatti essere il commento più gettonato.

La notizia sta ovviamente suscitando grande clamore mediatico, in Francia ma anche nel resto del mondo, come era ovvio che fosse, vista l'enorme popolarità conseguita a livello globale dall'artista negli ultimi anni. Il rapper infatti, nonostante la giovanissima età – ha soltanto 24 anni – può già vantare un seguito di 2.400.000 seguaci su Instagram.