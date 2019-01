Advertisement

È durata soltanto dieci minuti la riunione straordinaria che, nella tarda serata di ieri, é servita al consiglio dei ministri del Governo Conte per varare un decreto volto a salvare la Cassa di risparmio di Genova. 'Il Governo ha fatto bene" ha commentato Matteo Renzi, che ha però immediatamente colto la palla al balzo per rimarcare come in passato, di fronte ad analoghi decreti salva banche voluti dai precedenti Governi, alcuni degli attuali esponenti di spicco dell'organico giallo-verde – nello specifico i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, avessero avuto tutt'altro approccio, contestando apertamente tali operazioni.

Emblematici in tal senso i casi di Banca Etruria, Monte dei Paschi di Siena e delle banche venete.

Renzi: 'Salvini e Di Maio si devono vergognare'

Queste le parole di Matteo Renzi, diffuse con un video caricato, come di consueto, sui suoi canali social questa mattina: "Il Governo ha impiegato soltanto dieci minuti per salvare una banca, la banca di Genova.

Hanno fatto bene, perché se le famiglie, i risparmiatori ed i correntisti si trovano in una situazione di rischio del genere, é giusto mettere in atto interventi di questo tipo, al fine di salvare gli Istituti bancari.

Matteo Salvini e Luigi Di Maio però si devono vergognare, non per quello che hanno fatto ieri, durante una riunione durata dieci minuti, ma per tutte le cose che hanno detto, per anni, contro di noi. Devono vergognarsi per le offese e per gli insulti che ci hanno rivolto. Si devono vergognare perché hanno letteralmente truffato gli italiani, raccontando bugie sul nostro conto, sull'Ilva, sulla Tav, sulle trivelle. [...]. Puoi ingannare qualcuno per tutta la vita, puoi anche ingannare tutti quanti, per una volta, ma non si può ingannare tutti per sempre. Dopo quello che é successo ieri, Matteo Salvini e Luigi Di Maio devono semplicemente scrivere la parola vergogna".

'Piccoli imbroglioni'

Le dichiarazioni di Renzi [VIDEO] di questa mattina fanno seguito a quelle, altrettanto dure, diffuse a caldo ieri sera, da parte del senatore PD, che continua ancora ad essere percepito da molti come l'uomo più carismatico del suo partito.

"Il Governo ha approvato il decreto salva banche per Genova, quando noi abbiamo fatto operazioni analoghe ci avevano descritto come amici dei potenti [..] Hanno dato dimostrazione di aver mentito in maniera spudorata per anni, ma il tempo é galantuomo [VIDEO], e fa giustizia di tutte le bugie, incluse quelle di questi piccoli imbroglioni".