Annuncio

Annuncio

Nei giorni scorsi si è verificata l'ennesima tragedia [VIDEO]in provincia di Napoli, precisamente nel piccolo comune di San Giovanni a Teduccio. Una giovane ragazza, Maria Rosaria, non ancora quarantenne, secondo quanto si apprende dai media locali, in particolare dal sito Teleclubitalia.it, è improvvisamente precipitata dalla finestra della propria abitazione. Un impatto talmente violento che non ha lasciato scampo alla donna: neanche l'intervento tempestivo da parte dei medici del pronto soccorso è bastato, poiché all'arrivo questi hanno potuto soltanto constatare il suo decesso.

Non è ancora chiaro cosa abbia causato il 'volo' della donna e la sua morte, anche se l'ipotesi più probabile pare sia quella del suicidio.

Muore una giovane donna in provincia di Napoli: ipotesi suicidio molto probabile

Stando a quanto si apprende dal sito in questione, quindi, sul decesso di Maria Rosaria stanno indagando le forze dell'ordine, che sono state incaricate per ricostruire la dinamica dell'incidente, per capire definitivamente cosa sia accaduto.

Advertisement

Nel frattempo, inevitabilmente, l'intera comunità di San Giovanni a Teduccio è in lutto, a partire dai familiari della giovane. La donna lascia anche un marito, Giovanni.

Nella giornata di lunedì 28 gennaio si sono celebrati i funerali, dove sono intervenute tantissime persone per dare un ultimo saluto a Maria Rosaria. A seguito del suo decesso, la notizia si è diffusa molto rapidamente e sono stati tanti i messaggi apparsi soprattutto sui social network da parte di amici e familiari. Mary, probabilmente un'amica della donna, ha scritto su Facebook che Maria Rosaria era "una ragazza molto bella e solare", mentre Titti (forse un'altra amica) la definisce una "persona speciale che aveva sempre il sorriso stampato in faccia".

Il secondo decesso nel giro di pochi giorni nella provincia di Napoli

Profondamente addolorati tutti coloro i quali la conoscevano, soprattutto i parenti che adesso attendono soltanto di sapere cosa abbia portato la donna a questa morte così tragica.

Advertisement

I migliori video del giorno

La pista del suicidio verrà seguita dalle forze dell'ordine. Quello di Maria Rosaria, è il secondo decesso di una giovane donna negli ultimi giorni avvenuto nella provincia di Napoli. Nei giorni scorsi, infatti, nel piccolo comune di Villaricca, la quarantunenne Eleonora ha perso la vita [VIDEO]lasciando purtroppo addirittura quattro figli e gettando nello sconforto tutti i suoi parenti e amici.