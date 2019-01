Annuncio

Un'altra triste vicenda [VIDEO], l'ennesima riguardante il decesso di una giovane donna, si è verificata nella provincia di Napoli, precisamente nel piccolo comune di Villaricca. La vittima è Eleonora Di Donato, una giovane madre di appena quarantuno anni, che lascia purtroppo ben quattro figli che d'ora in poi saranno costretti a crescere senza l'affetto della loro mamma. Secondo quanto si apprende dai media locali, in particolare dal sito Teleclubitalia.it, l'intera comunità del piccolo paese campano è stata colpita dal dolore e dallo sgomento dopo la grave perdita.

Un decesso che ha gettato nello sconforto tutti i parenti e gli amici della povera Eleonora.

Tragedia a Napoli: muore a soli 41 anni

Stando a quanto riferisce il sito in questione, non è ancora stata fatta luce sulle cause che hanno portato la morte della povera Eleonora: da parte dei familiari vige il massimo riserbo.

La donna era sposata con Enzo e, come già detto, era madre di quattro figli. La quarantunenne era molto apprezzata e conosciuta nella città di Napoli e viene ricordata da tutti come una persona sempre gentile e disponibile nei confronti del prossimo. A seguito della diffusione della notizia della sua scomparsa, infatti, sono stati tantissimi i messaggi apparsi soprattutto sui social network: chi la conosceva ha voluto riservarle un ultimo saluto e dimostrare cordoglio e vicinanza alla sua famiglia.

Il secondo decesso nel giro di pochi giorni a Napoli

Anna, probabilmente un'amica della donna, ha scritto che per lei era come se fossero sorelle e che ricordarla la distrugge, sottolineando come Eleonora sia sempre nei suoi pensieri, e come quest'ultima ci sia sempre stata in ogni momento. La donna ha concluso il suo messaggio scrivendo: "Ti voglio bene, amica mia".

La celebrazione dei funerali di Eleonora Di Donato, invece, si è tenuta nella mattinata di mercoledì 23 gennaio all'interno della parrocchia San Pasquale Baylon, alla presenza di tantissima gente accorsa per l'occasione per dare sostegno ancora una volta ai famigliari. Quella della quarantunenne Eleonora è soltanto l'ultima vicenda in cui una giovane donna perde la vita. Nei giorni scorsi, infatti, sempre in provincia di Napoli, Anna Siena, una trentaseienne del posto, è deceduta all'interno del pronto soccorso dell'ospedale 'Vecchio Pellegrini': lamentava un forte mal di pancia [VIDEO], ma i medici l'avevano dimessa e rimandata a casa.