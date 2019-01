Annuncio

Tanta paura per Gino Sorbillo, il proprietario della storica pizzeria che si trova in Via dei Tribunali, a Napoli. Martedì sera, davanti al suo locale, è esplosa una bomba carta [VIDEO]. Ad annunciare la tragica notizia è stato lo stesso proprietario, il quale sul suo profilo Facebook ha pubblicato un post con scritto: "Chiusa per bomba la pizzeria Sorbillo, ma riapriremo presto".

Questo evento, che per fortuna non ha causato danni fisici alle persone ma solo danni materiali, ha suscitato grande indignazione [VIDEO], non solo a Napoli, ma in tutta Italia.

Decine sono infatti i messaggi di solidarietà che sono stati scritti sui social network da parte di politici e di vip, napoletani e non, per testimoniare la loro vicinanza a Gino Sorbillo.

Messaggi di cordoglio da politici e personaggi famosi

Numerosi i messaggi di solidarietà ed affetto da parte del mondo della politica e dello spettacolo. A partire dal Presidente della Camera Fico che su Twitter ha scritto: "Le istituzioni stanno dalla parte di chi non si fa intimidire dagli attacchi vili della camorra. Piena solidarietà a Gino Sorbillo". Mara Carfagna ha affermato che questo evento ha causato danni non solo alla pizzeria, ma a tutte le persone della città. Anche il Segretario del PD, Maurizio Martina, ha espresso la sua solidarietà attraverso un tweet affermando la sua volontà di tornare prestissimo a Napoli per poter gustare la buonissima pizza di Gino Sorbillo.

Solidale ed affettuosa anche Simona Ventura: "Caro Gino Sorbillo, quando un cittadino si comporta come te, non va lasciato MAI più SOLO.” e continua: "Io, per quanto possa valere, sarò sempre dalla parte delle persone ONESTE.

E non solo a parole. E voi?".

"Nessuno spazio per la paura, ma solo per la forza di annientare questo schifo. Caro Gino, non ti devi scusare con nessuno, il mondo conosce il valore di Napoli e del suo popolo. Chieda scusa chi tenta di oscurare la bellezza della nostra terra con questi gesti vili" sono invece le belle parole del vicepresidente del Consiglio dei ministri Luigi Di Maio.

Bomba in pizzeria a Napoli, solidarietà anche dal mondo della televisione

"Un abbraccio alla Napoli della creatività, dell'accoglienza, della solarità, della simpatia, dell'affetto, delle belle persone, dei più grandi artisti, della musica. La Napoli che affascina il mondo e a cui tutti vogliamo bene. W Sorbillo." è il tweet del comico Giovanni Vernia. Anche l'attore Alessandro Gassmann ha espresso un pensiero per Napoli e per tutta la famiglia Sorbillo.