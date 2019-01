Annuncio

Una vicenda davvero assurda [VIDEO] arriva dall'Alabama, precisamente dalla cittadina di Alabastro, dove un uomo di 25 anni, Steven Thodhunter, è stato arrestato dalla Polizia con l'accusa di pedofilia aggravata e violenze domestiche. Secondo quanto riportato dai media locali infatti, pare che il soggetto, più volte, abbia chiuso il suo figlioletto di soli 3 anni nell'asciugatrice. Un comportamento molto pericoloso, che rischiava di minare seriamente la vita dell'infante.

Le fonti di informazione riferiscono anche che alcune volte l'uomo abbia acceso il macchinario, bloccandolo all'esterno con una sedia.

Violenze perpetrate per un anno

Secondo i documenti del tribunale, le violenze contro il minore sono state perpetrate in un arco temporale di un anno, precisamente dal maggio 2017 a quello del 2018.

E' stato lo stesso autore del misfatto a raccontare agli agenti di aver chiuso il bimbo all'interno dell'asciugabiancheria, da qui poi lo avrebbe anche minacciato di chiuderlo addirittura in lavatrice, e di mettere in funzione quest'ultima macchina, informandolo che l'acqua lì dentro sarebbe stata molto calda. Una vicenda che ha fatto parlare di sé in tutto lo stato dell'Alabama, e che ha praticamente lasciato incredula la cittadina di Alabastro. Il 12 gennaio scorso l'uomo è stato quindi arrestato per le vessazioni nei confronti del minore. La pedofilia, o gli abusi su bambini di età inferiore ai 6 anni, sono reati molto gravi in Alabama, classificati di classe A. Mentre l'accusa di violenza domestica è un reato di classe B, e comporta una pena massima fino a 20 anni carcere. Thodhunter è anche accusato di quest'ultimo reato.

L'uomo è anche accusato di aver usato violenza contro una donna, nello stesso periodo in cui compiva i suoi scellerati atti contro il bimbo.

Rilasciato in attesa della sentenza

Secondo quanto riferito dal quotidiano locale AL, sulle sue pagine on-line, attualmente Todhunter è stato rilasciato il 13 gennaio scorso, questo in attesa della sentenza in tribunale fissata per i primi di febbraio. Solo allora si potranno conoscere ulteriori dettagli su questa vicenda davvero inquietante [VIDEO]. Da alcune indiscrezioni pare che il bimbo di 3 anni non sia solo l'unico figlio dell'indagato: quest'ultimo infatti avrebbe altri due bimbi poco più grandi. Altri particolari, questi ultimi, che sicuramente saranno chiariti a breve. Le indagini proseguono alacremente.