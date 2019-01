Annuncio

Annuncio

Un'altra gravissima vicenda, l'ennesima in cui a perdere la vita è un giovane ragazzo [VIDEO] poco più che maggiorenne. Il drammatico episodio si è consumato nella provincia di Napoli, precisamente nel piccolo comune di Marano di Napoli, dove un ragazzo appena ventenne, Michele Coppeto, ha perso la vita dopo un incidente stradale che purtroppo per lui si è rivelato fatale. Secondo quanto si apprende dal noto sito Today.it, infatti, il tremendo impatto con un mezzo pesante si è verificato in via Cupa dei Cani, mentre Michele era a bordo della sua motocicletta.

Per il ventenne è stato decisivo l'impatto, tant'è che è deceduto praticamente sul colpo, nonostante indossasse il casco di protezione.

Tragedia a Napoli: incidente in scooter, perde la vita un ventenne

Stando a quanto si apprende dal sito in questione, il conducente del camion coinvolto nell'incidente si è immediatamente fermato per prestare soccorso al giovane Michele ed è stato poi ascoltato dalle forze dell'ordine.

Advertisement

Il giovane ragazzo, invece, è stato identificato soltanto alcune ore dopo, in quanto non possedeva i documenti di riconoscimento con sé. Dopo l'urto del suo scooter con il mezzo pesante, l'impatto del ragazzo contro l'asfalto è stato così forte che sul suolo sono rimaste visibili alcune tracce organiche. Negli istanti immediatamente successivi allo scontro, sono intervenuti sul luogo del sinistro sia i Carabinieri del comune napoletano, che si stanno occupando di effettuare gli accertamenti di rito, che la Polizia locale di Napoli. Anche un'ambulanza del pronto soccorso è giunta sul posto poco dopo, ma all'arrivo dei medici non si è potuto fare altro che constatare il decesso di Michele.

Le dichiarazioni dopo la morte di Michele

A seguito del drammatico episodio culminato con la morte di un ragazzo di appena vent'anni, anche la consigliera comunale di Marano, Stefania Fanelli, ha commentato la vicenda chiedendosi, con un filo di ironia, se adesso che è "scappato il morto" la segnaletica diventerà finalmente una priorità in quel tratto di strada, oppure se continuerà lo "scaricabarile" tra i vari enti.

Advertisement

I migliori video del giorno

Intanto, dopo aver appreso del decesso di Michele, il primo cittadino del piccolo comune napoletano, Rodolfo Visconti, ha voluto esprimere il proprio cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia del giovane. Soltanto qualche giorno fa, un altro incidente mortale si è purtroppo registrato in provincia di Benevento, dove Eugenio è deceduto a soli 23 anni [VIDEO] dopo essersi schiantato contro un muro.