Una notizia alquanto sconcertante [VIDEO] si è verificata nei giorni scorsi nella provincia di Napoli, esattamente nel noto comune di Giugliano, dove una ragazza di appena ventidue anni è stata vittima di violenze e maltrattamenti da parte del proprio compagno. Secondo quanto si apprende dai media locali, in particolare dal sito Teleclubitalia.it, infatti, in più di una occasione l'uomo ventinovenne avrebbe picchiato la sua donna mandandola in ospedale. Probabilmente l'amore da parte di quest'ultima era troppo, e per ben tre volte la ragazza aveva deciso di non andare a denunciare le violenze alle forze dell'ordine.

Ad ogni ricovero in pronto soccorso, la ragazza ai medici diceva di non volerlo denunciare in quanto l'uomo le prometteva che quella sarebbe stata 'l'ultima volta'.

Napoli: picchiata e maltrattata dal proprio uomo

Ad aggravare ancor di più la situazione, il fatto che la donna fosse incinta: i due innamorati erano in attesa del loro figlio, forse il primo.

Adesso l'uomo, un operaio del paese di Giugliano in Campania, è stato tratto in arresto ed è accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e atti persecutori. Probabilmente esasperata dai comportamenti violenti del suo compagno, infatti, la donna aveva deciso di trasferirsi a casa di sua madre, ma da quel momento dalle percosse si è immediatamente passati ai pedinamenti e agli appostamenti. Così, la donna, probabilmente preoccupata per la sua incolumità, ha deciso di denunciare il tutto, dando la possibilità di far scattare le indagini, che hanno poi permesso di fermare l'uomo.

Il secondo caso di maltrattamenti su una donna nel giro di pochi giorni

Precisiamo, stando alle fonti locali, che il ventinovenne si scagliava contro la donna ventiduenne accusandola anche di tradimento.

Arrivava anche a monitorarle costantemente il suo smartphone e le urlava contro parole poco gradevoli. L'episodio verificatosi in provincia di Napoli, purtroppo, riguardante i maltrattamenti nei confronti di questa donna, purtroppo non è un caso isolato, visto che si sente parlare sempre più spesso di vicende simili. Qualche giorno fa, infatti, nella provincia di Grosseto, una donna di venticinque anni è stata vittima di un'aggressione da parte di due malviventi che hanno tentato di stuprarla [VIDEO]. Per fortuna la donna ha avuto la freddezza di colpire uno dei due e di farli fuggire prima che accadesse il peggio.