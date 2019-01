Annuncio

Si potrebbe trasformare in una vera e propria tragedia la vicenda che giunge direttamente dalla città di Napoli. Un bambino, praticamente neonato, è attualmente ricoverato presso l'ospedale Monaldi ed è in gravissime condizioni: il piccolo ha disperatamente bisogno di sangue per le trasfusioni, ovviamente sangue che sia compatibile col suo, affinché possa riuscire a sopravvivere. Così, i genitori, secondo quanto riferiscono i media locali, in particolare il sito Internapoli.it, afflitti dalla situazione delicata in cui versa il loro piccolo, hanno deciso di lanciare un appello che nel giro di pochissimo ha cominciato a fare il giro sul web.

La richiesta da parte di mamma e papà è stata diffusa da poco da parte dell'unità operativa trasfusione sangue a chiunque possa donare.

Appello da parte del Monaldi di Napoli: si cerca sangue per salvare un neonato

In particolare, stando a quanto si apprende dal sito in questione, il bambino ha necessità di sangue facente parte il gruppo sanguigno zero.

Una ricerca disperata che i genitori stanno affrontando praticamente giorno e notte. Con la diffusione della notizia tramite il web, però, probabilmente qualche speranza in più di riuscire a trovare un donatore è possibile averla, tant'è vero che nell'immediato in tanti hanno risposto dando la loro disponibilità a donare sangue nel caso in cui ce ne fosse bisogno ancora. Al momento non è stata resa nota la natura del male di cui il bambino è affetto, ma quel che è certo è che al neonato serve la trasfusione, anche in maniera piuttosto rapida.

Comunicati gli estremi telefonici per chiunque volesse mettersi a disposizione per la donazione

A seguito di questa notizia, assieme all'appello lanciato da genitori e dall'ospedale Monaldi, è stato diffuso anche il numero di telefono al quale potersi rivolgere e i parenti del piccolo stanno chiedendo la massima diffusione della notizia affinché si possa trovare più facilmente un donatore.

Chiunque volesse contribuire alla causa del bambino, infatti, può contattare il numero di telefono del centro allo 081-7062207. Insomma, la speranza è che presto si possa trovare qualcuno in grado di soddisfare i requisiti necessari affinché si possa effettuare la trasfusione che potrebbe rivelarsi decisiva per la sopravvivenza del piccolo. Tutta Napoli, ma non solo, è in attesa di ricevere notizie positive da questa brutta vicenda che sta tenendo in ansia un po' tutti.