Annuncio

Annuncio

Una terribile tragedia [VIDEO] si è verificata a Manhattan, New York. Una giovane mamma di 22 anni, Malaysia Goodson, ha perso la vita dopo una rovinosa caduta dalle scale della metropolitana. La donna stava scendendo dalle scale per recarsi verso uno dei treni, quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso l'equilibrio ed è caduta sulla piattaforma sottostante. Nell'immediatezza dei fatti, la giovane è stata soccorsa e trasportata all'ospedale più vicino, ma purtroppo poche ore dopo è stata dichiarata deceduta.

Grande lo strazio dei familiari. La vittima di questo brutto incidente era originaria di Stanford, nel Connecticut.

La bambina nel passeggino è salva

Malaysia purtroppo non c'è l'ha fatta a causa dei gravi traumi subiti durante il volo dalle scale.

Advertisement

Si temeva ovviamente anche per le condizioni della bimba, che è riuscita però a salvarsi. La piccola ha subito dei traumi piuttosto seri, ma questi non metterebbero in pericolo la sua vita, e nemmeno i segni le rimarranno impressi per sempre sul corpo.

Le autorità definiscono l'incidente come una tragica fatalità [VIDEO], ma si è aperta comunque un'indagine in modo da capire se la struttura o il servizio possano aver influito sul fatto di cronaca. La morte della donna ha letteralmente scioccato molte persone, l'argomento così è diventato virale anche sui social network. Non è ancora chiaro come la Goodson sia caduta, quindi se abbia avuto un malore oppure sia solamente caduta dalle scale. Questi particolari saranno chiariti dalle indagini degli inquirenti. La stazione dove si è verificato l'incidente è la 7th Avenue B e D.

Advertisement

Autopsia sul corpo della donna

Come riporta la stampa locale, in particolare il New York Post, sul corpo della vittima si stanno eseguendo i relativi esami per poter capire in via definitiva le cause della morte della donna. Molte persone intanto hanno fatto presente sia ai media, che sui social, di come non tutte le stazione della metropolitana di New York siano attrezzate di ascensori o di dispositivi che permettano alle persone disabili o, come in questo caso, giovani mamme alle prese con i figli piccoli, di potersi muovere in sicurezza. Sicuramente a breve ci saranno ulteriori novità su questo incidente che ha sconvolto gli Stati Uniti e la stessa città. La stazione della metro in questione inoltre, sarebbe proprio una di quelle non dotate di ascensore, ma sarebbe dotata solo di due rampe di scale mobili che salgono.