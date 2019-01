Annuncio

Una terribile tragedia familiare [VIDEO] si è verificata quest'oggi a Palermo, dove una donna di 55 anni, Antonella Cover, ha ucciso a coltellate mentre dormiva suo marito, Filippo Mazzurco, 64enne. Secondo quanto riportato dalla stampa locale e nazionale, pare sia stata la stessa donna a recarsi spontaneamente al commissariato di Partinico, luogo del fatto di cronaca, per denunciare di aver ucciso il marito. I militari attualmente stanno ascoltando l'omicida. L'episodio si è verificato in pieno centro del paese.

I due si stavano separando, ma vivevano nella stessa casa

A scatenare la follia della donna pare sia stata l'ennesima lite, scattata poco prima del delitto.

La coppia infatti pare stesse affrontando una separazione, ma nonostante tutto viveva ancora sotto lo stesso tetto. Sulla scena del crimine si trova attualmente la Polizia che sta eseguendo tutti i rilievi del caso. La vicenda ha sconvolto i vicini, che non si aspettavano sicuramente un epilogo del genere. Immediatamente la notizia si è sparsa per tutto il paese, che dista una ventina di chilometri dal comune capoluogo. La comunità è letteralmente sconvolta.

La vittima svolgeva di professione l'elettricista, e lavorava all'estero, precisamente in Svizzera. Dal Paese d'Oltralpe era tornato da poco tempo. Al momento non ci sono tantissimi dettagli sulla vicenda, questi si potrebbero avere sicuramente al termine dell'interrogatorio della moglie, e comunque dopo che gli inquirenti avranno terminato le loro indagini su questo assurdo episodio.

La donna ha colpito suo marito al torace, non è stato precisato inoltre ancora il numero di colpi che la vittima ha ricevuto dalla donna, la stampa parla di "diverse coltellate".

Altri episodi simili nel palermitano

L'omonima provincia siciliana non è la prima volta che balza agli onori della cronaca per episodi simili [VIDEO]. È ancora vivo tra gli abitanti della regione il ricordo di quanto avvenuto a dicembre scorso, quando una donna uccise insieme ai suoi due figli il marito, sempre nel sonno. In quell'occasione il delitto avvenne nell'abitazione di famiglia, in zona Falsomiele, alla periferia del comune capoluogo. Il movente allora furono i continui litigi della donna con suo marito, particolare quest'ultimo che fu confermato anche dai vicini di casa della coppia. Ora, a distanza di poco più di un mese, un'altro terribile delitto familiare scuote la zona.