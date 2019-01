Annuncio

Annuncio

In questi giorni Papa Francesco è impegnato a Panama nelle celebrazioni per la XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù. Arrivato in loco, il Santo Padre è stato accolto dall'arcivescovo di Panama e da una moltitudine di giovani provenienti da oltre 150 Paesi. Per Bergoglio si tratta della terza GMG. Tra canti, balli e spettacoli, c'è stata anche la presentazione dei Santi Patroni della rassegna, tra i quali Oscar Arnulfo Romero, canonizzato appena tre mesi fa. Durante il suo discorso ai giovani, il Pontefice ha anche chiesto alla folla di salutare il Papa Emerito Benedetto XVI.

Il programma dell'ultima giornata di Papa Francesco a Panama

La data di domenica 27 gennaio rappresenterà la giornata conclusiva del viaggio apostolico del Santo Padre a Panama.

Advertisement

Il programma di questa giornata prevede lo svolgimento della Santa Messa al Campo San Juan Pablo II, dalle ore 13:30 in poi, e successivamente la visita e l'Angelus alla Casa Hogar Del Buen Samaritano, alle ore 16:45. Dopo cena gli impegni di Bergoglio consisteranno in un incontro con i numerosi volontari della Giornata Mondiale della Gioventù [VIDEO], presso lo Stadio Rommel Fernandez, alle ore 22:10 e, infine, nella cerimonia di chiusura dell'evento alla Mezzanotte circa.

Lunedì 28 gennaio, invece, il Pontefice terrà una conferenza stampa sul volo di ritorno da Panama. Il rientro è previsto nella mattinata dello stesso giorno, alle ore 11:50 circa, all'aeroporto romano di Ciampino. Per chi volesse seguire la Santa Messa in tv, la celebrazione eucaristica di Papa Francesco sarà trasmessa in televisione da Raiuno e da TV2000.

Advertisement

I migliori video del giorno

La scelta di Panama per la trentaquattresima Giornata Mondiale della Gioventù

Dal 23 al 27 gennaio il calendario di Papa Francesco a Panama prevede cinque giorni ricchi di appuntamenti, visite pastorali, messe, preghiere, discorsi [VIDEO] e incontri con giovani provenienti da ogni parte del pianeta. La scelta di questo Stato dell’America centrale è stata operata proprio da Bergoglio, che aveva annunciato la sua decisione nel corso dell’ultima Giornata Mondiale della Gioventù, svoltasi nell'anno 2016 in Polonia, a Cracovia. Il tema portante scelto dal Pontefice per questa edizione della GMG si ispira ad una passo del Vangelo di Luca: “Ecco la serva del Signore; avvenga per me secondo la tua parola”, ovvero le parole pronunciate dalla Vergine Maria di rimando all’annuncio dell’Arcangelo Gabriele.