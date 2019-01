Annuncio

Il maltempo e la neve si stanno spostando da Nord verso Sud infatti il ciclone che mercoledì ha portato la neve nelle regioni settentrionali si sta muovendo lentamente su quelle centrali e meridionali. A Genova infatti nella giornata di mercoledì 23 gennaio [VIDEO]la città si è fermata a causa della neve eccessiva, le scuole sono state chiuse e molte strade sono rimaste bloccate a causa della neve presente in maniera abbondante. Nel frattempo il freddo sta iniziando a farsi sentire con insistenza su tutta l'Italia e le previsioni in questi prossimi giorni non sono delle migliori.

L'aria polare sta scendendo dal nord atlantico verso l'Europa centrale provocando abbondanti nevicate ovunque.

Gli esperti parlano di Sberla artica

Gli esperti del sito il Meteo.it avvisano che nelle prossime ore la situazione freddo migliorerà al Nord mentre scenderanno le temperature al Centro e al Sud.

E' attesa la cosiddetta "Sberla artica" che porterà gelate notturne e temperatura sotto zero. Secondo Antonio Sanò, direttore del sito il Meteo.it, tra venerdì e sabato ci sarà un miglioramento mentre tra domenica e lunedì un vortice di bassa pressione porterà un nuovo abbassamento delle temperature su tutta l'Italia [VIDEO]. Le precipitazioni, coadiuvate da aria gelida ad alta quota e aria fredda nei bassi strati, assumeranno carattere nevoso persino in pianura e in collina. Il posizionamento dell'Alta Pressione sui meridiani non farà altro che innescare impulsi freddi.

Le previsioni meteo per venerdì 25 gennaio

Secondo le previsioni del sito 3bMeteo.it per la giornata di venerdì 25 gennaio la situazione sarà diversa tra Nord e Sud. A Nord sarà bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature in rialzo tra 6 e 11 gradi.

Al Centro ci saranno poche nubi, come anche su Sardegna e regioni tirreniche, nuvolosità irregolari su dorsale e Adriatico con pioggia e neve dai 200-400 m. Temperature stabili massime tra 8 e 11 gradi. Al Sud invece il tempo sarà ancora instabile con piogge e nevicate fino a quote collinari, dai 400-700 m e temperature stabili massime tra 9 e 12 gradi. Previste nelle regioni meridionali nevicate e gelate nelle zone interne.

A febbraio farà ancora più freddo

Secondo gli esperti meteorologi di Meteo.it, il mese di febbraio sarà ancora più freddo di gennaio in quanto stanno avvenendo cambiamenti climatici che porteranno in Italia un inverno davvero rigido e duraturo, con qualche breve pausa.