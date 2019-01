Annuncio

Una notizia [VIDEO]che vede coinvolto purtroppo un bambino di appena cinque anni, deceduto davanti agli occhi di tutti i suoi compagni d'asilo a causa di un infarto. Stando a quanto si apprende dal quotidiano Il Mattino, infatti, la vicenda si è consumata in una scuola materna di Nizza, in Francia. I suoi insegnanti avrebbero subito tentato di rianimarlo in attesa che arrivassero i soccorsi, ma tutti i tentativi effettuati, purtroppo, non sono andati a buon fine. Non appena si sono accorte del malore del piccolo, infatti, le maestre hanno immediatamente lanciato l'allarme e l'ambulanza del pronto soccorso è giunta sul posto in maniera piuttosto rapida.

Tragedia in Francia: ucciso da un infarto a soli cinque anni mentre era all'asilo

Nonostante questo, però, per il bambino di appena cinque anni non c'è stato proprio nulla da fare.

Lo staff sanitario ha subito deciso di trasportarlo d'urgenza presso l'ospedale pediatrico 'Lenval', ma nel momento in cui il suo corpicino è giunto sul posto, i medici del reparto di rianimazione hanno potuto soltanto constatarne il suo tragico decesso.

I compagni d'asilo del piccolo, che si sono ritrovati di fronte a questa terribile scena, adesso saranno accompagnati per superare il trauma da una cellula di sostegno psicologico. Anche la scuola ha già informato le famiglie dei bambini che avverrà questo tipo di attività. Nel frattempo, i genitori degli altri bambini hanno deciso di organizzare una colletta nel tentativo di dare una mano alla famiglia del bimbo morto, che è stato strappato dall'affetto dei suoi cari in maniera così precoce.

Disposta l'autopsia

A seguito della tragica scomparsa, comunque, è stato disposto l'esame autoptico sul corpicino della vittima nel tentativo di accertarne le cause del suo decesso.

Dalle prime informazioni sarebbe stato proprio un arresto cardiaco a strapparlo via ai suoi genitori. in ogni caso si attenderà l'esito dell'autopsia per dare un responso definitivo. Quello accaduto in Francia, purtroppo, non è l'unico caso in cui un bambino perde la vita a causa di un infarto. Qualche settimana fa, infatti, abbiamo parlato del tragico caso avvenuto a Rimini in cui un ragazzino di appena dieci anni è deceduto a causa di due infarti [VIDEO] che l'hanno colpito improvvisamente, provocando un dolore immenso ai suoi genitori. Quest'ultimi, nonostante la sofferenza, hanno deciso di donare gli organi del loro piccolo per aiutare altre creature.