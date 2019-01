Annuncio

Una vicenda molto grave [VIDEO]quella che si è verificata nei giorni scorsi nella provincia di Lecce, dove una donna, una quarantacinquenne del posto, ha avuto un incidente stradale e si è ribaltata con la sua automobile. Subito dopo, la stessa donna è stata vittima di violenza da parte di chi si era avvicinato a soccorrerla. La signora, per evitare un animale che le stava tagliando la strada, resa poco sicura dall'asfalto bagnato, si è resa la sfortunata protagonista di una brusca frenata che ha causato l'incidente.

Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, la donna è uscita dall'auto praticamente illesa, ma non sapendo cosa fare si è diretta verso il centro abitato. Poco dopo, un uomo, un ventiquattrenne, l'ha soccorsa ma subito dopo avrebbe tentato anche di violentarla e di rapinarla.

Lecce, donna ha un incidente in auto: chi la soccorre cerca di violentarla, arrestato

Stando a quanto si apprende dal quotidiano in questione, quindi, le forze dell'ordine hanno arrestato il giovane, che adesso è accusato di violenza sessuale [VIDEO]e di rapina ai danni della quarantacinquenne. Gli agenti sono intervenuti sul luogo dell'incidente dopo una segnalazione. Nel momento in cui sono arrivati sul posto, facendo le prime indagini, sono riusciti a risalire alla proprietaria della vettura e dopo averla raggiunta nella propria abitazione si sono fatti raccontare l'accaduto. Nonostante l'evidente stato di choc della signora, questa è riuscita a fare una descrizione ben dettagliata del suo aggressore, permettendo agli agenti di individuarlo. Dal racconto della donna si evince che, per evitare l'impatto con l'animale, si è trovata costretta a frenare bruscamente perdendo il controllo della vettura e andando a finire nella corsia opposta.

A quel punto, speranzosa di trovare qualcuno che la aiutasse in un momento di difficoltà, si è avvinata al centro abitato. Il ventiquattrenne si è così prodigato per darle una mano. La donna ha raccontato, inoltre, di aver cominciato a sospettare di trovarsi in compagnia di una persona 'pericolosa' quando ha notato una bottiglia di vino che l'uomo teneva tra le sue gambe. Poco dopo, l'uomo l'avrebbe accarezzata, e quindi la donna, spaventata, si è buttata dall'auto per fuggire alla violenza. L'uomo si è subito fermato ed avrebbe tentato di violentarla, ma grazie alla resistenza da parte della donna, questo alla fine è fuggito, appropriandosi però prima del borsello della vittima. Il ventiquattrenne, comunque, è stato rintracciato poco dopo ed è stato subito arrestato dalle forze dell'ordine.