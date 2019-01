Annuncio

Annuncio

Un Boeing Ryanair diretto a Bari è stato costretto ad un pauroso atterraggio di emergenza a Francoforte, per via di un'ala rotta. Grande paura a bordo ma per fortuna nessun ferito.

Il guasto all'ala del Boeing

Il volo Ryanair è partito da Francoforte ieri sera intorno alle 19.00 e sarebbe dovuto arrivare a Bari intorno alle 21. Invece, dopo circa 30-40 minuti dalla partenza i passeggeri hanno iniziato a notare delle stranezze, in particolar modo hanno potuto verificare che il veicolo continuava a muoversi in tondo e a volare a bassa quota.

Inoltre, secondo quanto riferito all'ANSA da uno dei passeggeri a bordo, Carlo Galise, ad un tratto una delle hostess è uscita trafelata dalla cabina di pilotaggio e ha ordinato ai passeggeri di indossare la cintura di sicurezza e mettere gli oggetti nelle cappelliere perché il pilota si stava apprestando a effettuare un atterraggio di emergenza che sarebbe stato brusco.

Advertisement

Il motivo di questa manovra non è stato reso noto, sul momento, ai passeggeri, e per questo si è ovviamente diffuso il panico nel veicolo, con alcuni tra i viaggiatori che piangevano, altri che cercavano di sdrammatizzare.

Uno dei passeggeri che si trovava in fondo aveva già notato che dall'ala si era staccato un pezzo e lo aveva riferito alle hostess, che però gli avevano chiesto di restare calmo e non dire nulla al resto dei passeggeri.

La manovra si è conclusa positivamente

Per fortuna l'atterraggio è andato a buon fine e non si sono registrati feriti [VIDEO]. Al termine della manovra di emergenza i passeggeri sono stati tenuti ancora per circa 20 minuti all'interno dell'areo, mentre sul posto accorrevano anche i vigili del fuoco e le ambulanze, che per fortuna non sono servite visto che sul posto non c'erano feriti.

Advertisement

I migliori video del giorno

In seguito è sceso dall'aereo anche il pilota che, secondo quanto hanno riferito i passeggeri, era molto pallido.

Tutti i viaggiatori sono stati poi fatti salire su un altro aereo, che li ha condotti a Bari. Lo stesso veicolo è poi ripartito da Bari verso Francoforte intorno alle 00.40, invece che come previsto alle 21.25.

Le scuse di Ryanair ai passeggeri

La compagnia Ryanair, intanto, si scusa con i passeggeri spiegando che il volo [VIDEO] da Francoforte a Bari è dovuto rientrare poco dopo la partenza a causa di un problema legato al carrello di atterraggio. La compagnia ha aggiunto che sono state rispettate le procedure e che intende scusarsi sinceramente con tutti i passeggeri che sono stati interessati dalla vicenda.