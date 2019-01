Annuncio

La tragedia si è verificata in Spagna, a circa 60 km da dove negli scorsi giorni i soccorritori hanno trovato il piccolo Julen morto in un pozzo di Totalan [VIDEO]: dopo ben 13 giorni di lavoro nella speranza di ritrovare vivo il piccolo, è stato invece scoperto il corpicino del bambino senza vita. Secondo l'autopsia infatti, il decesso sarebbe avvenuto poche ore dopo la caduta e dunque ogni tentativo di salvarlo sarebbe stato vano. La provincia di Malaga, ovviamente già scioccata dalla morte del bambino di soli due anni, è stata colpita nuovamente dall'ennesimo spiacevole evento.

Un signore di soli 45 anni è infatti deceduto sempre a causa di un pozzo: pare che il suo cane vi sia caduto dentro e nel tentativo di salvarlo il proprietario ha perso la vita.

A dare l'allarme è stata la famiglia che non l'ha più visto rientrare in casa.

La ricostruzione dei fatti

A quanto pare, l'uomo di 45 anni sarebbe uscito di casa la scorsa domenica mattina per portar fuori il suo cane. Erano circa le 12 quando il signore ha iniziato ad incamminarsi nel suo paese Villanueva del Trabuco. Le ore passavano ed i familiari ancora non vedevano rincasare il 45 enne con il suo cane. I parenti hanno atteso sino alle 23.00, nella speranza di vederlo tornare a casa da un momento all'altro, ma così non è stato e dunque sono stati costretti a lanciare l'allarme. La famiglia si è così rivolta al servizio Emergencias 112 Andalucía. Sono iniziate subito le ricerche per capire cosa fosse successo ed è nella notte che l'uomo è stato purtroppo trovato morto all'interno di un pozzo con il suo cane.

Il posto dove è sito il pozzo in questione è chiamato il Sendero de los cien años (il Sentiero di cento anni). Non è stata ancora resa nota la profondità del pozzo.

Nelle prossime ore l'autopsia

La strana morte del 45enne e il suo cane ha scosso nuovamente la provincia di Malaga. Sia per l'uomo che per il suo cane non c'è stato purtroppo più niente da fare al momento del ritrovo. Adesso hanno preso il via le indagini della Guardia Civil per scoprire nel dettaglio cosa sia successo. Le forze dell'ordine non escludono l'ipotesi di suicidio, ma sono più orientati sulla morte accidentale dovuta alla caduta [VIDEO] del cane nel pozzo e al successivo tentativo di salvarlo dell'uomo. Al momento il corpo si trova presso L'istituto Anatomico Forense di Malaga dove ben presto sarà effettuata l'autopsia che chiarirà l'ora e le modalità del decesso.