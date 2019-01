Annuncio

Annuncio

Le ricerche del piccolo Julen, caduto in un pozzo nei pressi di Malaga, stanno per terminare. Nelle ultime ore le squadre di soccorso sono arrivate quasi alla metà del tunnel di collegamento tra il pozzo e il tunnel che si trova in parallelo. Al momento nessuno conosce le vere condizioni del bambino [VIDEO]. Questi dunque, sono attimi di tensione per i familiari e per i minatori che da giorni ormai, lavorano agli scavi quasi senza alcuna sosta. Circa un ora fa, secondo quanto riferisce El Pais, i soccorritori hanno scavato altri 2,5 metri e manca meno di un metro al punto in cui si pensa si trovi Julen.

Il bambino è caduto in un pozzo abbandonato nelle campagne andaluse il 13 gennaio. Da allora sono iniziati ininterrottamente gli scavi per cercare di recuperare il piccolo [VIDEO].

Advertisement

Diretta salvataggio di Julen: soccorritori vicinissimi al bambino

Le operazioni non state del tutto semplici: alcuni problemi durante il corso della giornata di ieri hanno fatto si che gli scavi fossero rallentati. Le ultime ore sembrano però essere quelle decisive per ritrovare il piccolo: la speranza dei genitori è tanta. I minatori al lavoro al momento sono 8. Ovviamente per loro la situazione di lavoro è molto complicata per via della poca luce presente.

20.30: una quarta micro-esplosione potrebbe comportare nuovi rischi a causa di un distacco del terreno che potrebbe complicare le cose. Questa notizia ha lasciato tutti un pò scossi perchè prolungherà le tempistiche per il ritrovamento di Julen.

20.00: una nuova conferenza stampa è in programma per spiegare la presenza di questo nuovo ostacolo, che ritarderà di circa due ore il ritrovamento del bambino.

Advertisement

19.55: le pietre separano nuovamente i minatori da Julen: per i prossimi minuti sarà programmata una nuova esplosione in modo tale da riuscire ad aprire l'ultima sezione. Bisogna utilizzare però molta prudenza con la nuova esplosione, perchè effettuata in un punto molto vicino al bambino.

19.40: i minatori stanno pianificando l'ultima fase del salvataggio di Julen. In quest'ultimo stadio i soccorritori avrebbero nuovamente trovato delle pietre molto dure. Ogni movimento è adesso fondamentale.