Annuncio

Annuncio

Shannon Clifton, oggi 18enne, dopo diverso tempo ha trovato il coraggio di confessare l'incubo che è stata costretta a vivere [VIDEO] fin da quando aveva appena sei anni. La storia proviene dall'Inghilterra, e stando ai racconti della giovane, la ragazza ha subito violenze sessuali e stupri fin da piccola dal proprio papà, Shane Ray Clifton. Le violenze in alcuni casi arrivano fino a quattro volte al giorno. Durante questi abusi, la ragazza è rimasta incinta per ben due volte: una volta a undici anni e un'altra a tredici.

Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, però, adesso Shannon ha deciso di uscire allo scoperto rilasciando un'intervista ai giornali britannici e sconvolgendo praticamente l'intero Paese.

Advertisement

UK, violenze sulla figlia per anni: la ragazza esce allo scoperto

Tutto sarebbe cominciato nel momento in cui è avvenuta la separazione tra i genitori di Shannon. La piccola non voleva andare a vivere con suo padre, ma si è ritrovata a convivere con quest'ultimo, che ben presto è diventato aggressivo e violento, non sono con le parole. La giovane, che oggi a 18 anni, infatti, ha raccontato di essere stata aggredita in un'occasione prima con un martello, venendo anche pugnalata e, ancora, bruciata con un ferro da stiro. La diciottenne ha ricordato la prima volta in cui suo padre ha abusato di lei, ovvero all'età di sei anni sul pavimento di casa. A soli undici anni ha poi scoperto di essere incinta, ma che in quel caso il papà l'ha picchiata fino a farla abortire. La seconda gravidanza, però, è arrivata a tredici anni ma in questo caso i vari tentativi di farla abortire non hanno funzionato.

Advertisement

Shannon: 'Papà mi diceva che erano cose normali'

Grazie ad un'infermiera che lavorava all'interno della scuola che la ragazzina frequentava è stato scoperto tutto, e per tale motivo l'uomo ha pensato di fuggire. I due sono stati trovati dalle forze dell'ordine poco dopo, quando la piccola Shannon aveva già messo alla luce un bambino. Shane Ray Clifton, invece, è stato arrestato qualche anno fa e il bimbo della ragazzina è stato dato in adozione. Durante la sua intervista, la giovane ha usato parole come "ha distrutto la mia vita", o ancora "lo odio, mi diceva che tutti i padri facevano quelle cose con le loro figlie ma che doveva essere un segreto". Adesso la ragazza, dopo aver subito violenze sessuali [VIDEO] per anni, ha deciso di impegnarsi per dare una mano a tutti coloro i quali soffrono di abusi famigliari.